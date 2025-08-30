Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei der Bahn hat es spürbar gerappelt. Wann schlägt es im Postturm in Bonn ein? Da sitzen hoch bezahlte Beamte, die wohl Addieren und Subtrahieren verwechseln. Wenn die Konkurrenz billiger ist, wird die Post noch teurer.

Wenn das Landratsamt Strafzettel wegen »Raserei« verschickt, muss es die Privatpost benutzen, weil die Zustellung anders nicht rechtzeitig gewährleistet ist (Zahlungsfrist eine Woche). Bei den Postfilialen gibt es meist nur eine begrenzte Auswahl aus dem Angebotsprogramm. Und wenn man sich dann aufraffet, Marken in Weiden zu bestellen, dann dauert das vom Montag bis zum übernächsten Mittwoch, also zehn Tage.

Eigentlich sind die Postler ja auch Kaufleute. Wenn ich etwas anbiete, will ich es auch verkaufen und damit Geld verdienen. An Ostern gab es in diesem Jahr wunderschöne Marken mit Osterhäschen. Aber auf welcher Post gab es die?

Die Post beklagt, das wir zu wenig Briefe schreiben. Aber im Postturm ist man sich sicher, erscheint der Brief mit dieser abgrundscheußlichen Automatenmarke, die man vorschreibt, wenn der passende Markenwert mal wieder nicht geliefert wurde, dann wird das sicher große Freude auslösen. Man stellt ja aufatmend fest, das Schreiben kommt zum Glück nicht vom Finanzamt, er sieht nur s aus.

Die Postleute in Weiden geben sich große Mühe, schöne Marken zu produzieren. Gute Entwürfe sind sicher teuer. Aber dann bleiben die Marken irgendwo liegen, hier bei der Post bekommt man sie meist nicht. Da jammern die Leute in Bonn, aber geändert wird nichts.

Ach ja, es gibt ja noch die seltenen Exemplare von Sammlern, die sollten halt ihr Hobby wechseln. Wir würden aber lieber endlich den Postvorstand wechseln.

Reinhart Haug, Pfullingen