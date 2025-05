Bitte aktivieren Sie Javascript

Seit Jahren schwelt der Konflikt rund um den Baggersee in Kirchentellinsfurt – und mittlerweile scheint er alle Beteiligten gleichermaßen zu erfassen. Was einst eine Oase für Freizeit und Erholung sein sollte, ist zu einem Symbol für Misstrauen, Verhärtung und juristische Endlosschleifen geworden.

Die Summe der Konfliktkosten ist längst beachtlich – und wird vermutlich, so ehrlich muss man sein, indirekt von uns Bürgerinnen und Bürgern getragen. Frei nach dem Motto: Wenn Drei sich streiten, zahlt der Vierte.

Der amerikanische Psychiater Gerald G. Jampolsky stellte einmal die kluge Frage: »Do you want to be right, or do you want to be happy?« Wäre man dieser Haltung gefolgt und hätte sich frühzeitig auf einer niederschwelligen Ebene verständigt, wären heute wohl alle Beteiligten ein Stück glücklicher. Stattdessen herrscht Frust auf allen Seiten. Vielleicht ist es nicht zu spät, zumindest jetzt die Kurve zu bekommen. Aber der Weg dahin wird länger, als er hätte sein müssen.

Michael Sättler, Eningen