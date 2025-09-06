»Fratzscher soll sich engagieren«

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Soziales Jahr für Rentner« im GEA vom 23. August – Vorschlag von Marcel Fraztscher (DIW), früherer Berater der Bundeskanzlerin. Schon aus dieser Zeit ist mir kein intelligenter Plan von Herrn Fratzscher bekannt. Zum großen Teil lebt Herr Fratzscher von Steuergeldern und nun will er seine Finanziers noch länger umsonst arbeiten lassen. Er sollte sich nach seinem Vorschlag sofort engagieren, am besten in der Altenpflege. In diesem Bereich sind sehr viele gute Menschen, zu denen er sich ja wohl zählt, notwendig.

Walter Reichart, Reutlingen