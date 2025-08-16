»Fakten statt Stimmungsmache«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Seit einem Jahr bin ich nun Teil des Reutlinger Gemeinderats. In dieser Zeit habe ich gelernt: Nicht jede politische Debatte orientiert sich an der Sache. Besonders beim Thema Lärmaktionsplan wurde zuletzt mehr Stimmung gemacht als mit Fakten gearbeitet. Dabei ist der gesetzliche Rahmen eindeutig. Die EU schreibt vor, dass Kommunen in regelmäßigen Abständen Lärmbelastungen erfassen und Maßnahmen entwickeln, um Menschen vor gesundheitsgefährdendem Verkehrslärm zu schützen. Das Land Baden-Württemberg hat dazu einen Kooperationserlass erlassen. Grundlage sind strategische Lärmkarten, die alle fünf Jahre aktualisiert werden müssen. Reutlingen ist diesem Verfahren pflichtgemäß gefolgt.

Im Mai legte die Stadtverwaltung dem Gemeinderat ein Maßnahmenpaket mit über 20 Vorschlägen vor. Zuvor wurden diese in den Bezirksgemeinderäten und Ausschüssen diskutiert – ein ganz normaler, demokratischer Prozess. Dennoch lehnte eine Mehrheit im Gemeinderat das Paket ab. Stattdessen wurde gefordert, einen Modellversuch beim Bundesverkehrsministerium zu beantragen: Tempo 40 auf allen Hauptdurchgangsstraßen. Diesen Antrag hat die Verwaltung bereits gestellt. Eine Antwort aus dem zuständigen Bundesministerium, das übrigens von der Union geführt wird, steht bis heute aus – nicht einmal eine Eingangsbestätigung liegt vor. Und selbst wenn der Antrag genehmigt würde, hätte das womöglich fragwürdige Folgen: Auf Hauptdurchgangsstraßen in Betzingen oder Ohmenhausen, wo heute Tempo 30 gilt, müsste dann auf 40 km/h erhöht werden. Ob das im Sinne der Anwohnerinnen und Anwohner ist, darf bezweifelt werden.

Gleichzeitig wird immer wieder behauptet, es gebe Bestrebungen für ein flächendeckendes Tempo 30 in Reutlingen. Ich war bisher in jeder Gemeinderatssitzung anwesend – ein entsprechender Antrag wurde nie gestellt. Wer solche Behauptungen aufstellt, sollte sie auch belegen können. Andernfalls müssen wir hier von einer gezielten Fehlinformation sprechen.

Auch unser Oberbürgermeister hat sich keineswegs über die Beschlüsse des Ge-meinderats hinweggesetzt. Vielmehr hat er – wie es die Gemeindeordnung und die Straßenverkehrsordnung vorsehen – fünf der über 20 vorgeschlagenen Maßnahmen um-gesetzt, weil sie aus seiner Sicht notwendig und fachlich begründet sind. Das ist nicht undemokratisch, sondern verantwortungsvolles Handeln. Im Übrigen ist auch der Oberbürgermeister – genau wie wir Stadträtinnen und Stadträte – direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt.

Nach der Sommerpause sollten wir uns auf die tatsächlichen Herausforderungen konzentrieren. Wer allein auf kurzfristige Schlagzeilen und Zuspitzung setzt, schwächt das Vertrauen in kommunalpolitische Arbeit. Gute Politik braucht Argumente, keine Empörung auf Zuruf. Denn am Ende schadet das nur unserer Demokratie!

Mert Akkeceli, Reutlingen