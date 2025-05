»Für Frieden braucht es ein Wunder«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mich wundert doch sehr, wie Herr Steinmeier in seinem Leserbrief auf die Zahl von 180.000 getöteten »Nicht-Juden« in Gaza und anderen Gebieten kommt. Für alle zugänglich kann man bei Statista ganz andere Zahlen lesen. Mir geht es hier nicht darum, um Zahlen von getöteten Menschen zu feilschen, sondern darum, nicht unkommentiert so etwas stehen zu lassen. Jeder Tote ist einer zu viel.

Was mich wundert, dass in den letzten 1,5 Jahren Israel und Netanjahu sehr oft kritisiert wurden und aus Europa viele gute Ratschläge kamen. Ich habe jedoch nicht wahrgenommen, dass internationaler Druck auf die Hamas ausgeübt wurde oder auf arabische Länder, auf die Hamas einzuwirken. Es wurde mit der Terrororganisation verhandelt, jedoch hat es Israel einen hohen Preis gekostet und bis heute sind 59 Geiseln irgendwo in Gaza in Händen der Hamas. Davon 24, vorwiegend junge Männer, sollen noch am Leben sein, nimmt man an.

Was mich wundert, dass weiterhin Gelder an die UNWRA fließen und weiter fließen sollen, wo doch inzwischen bekannt sein sollte, dass mit den Millionen und Milliarden von Euros ein riesiges Tunnelsystem in Gaza gebaut wurde. Die Gelder kamen eben nicht bei den Menschen an, die es gebraucht hätten.

Was mich wundert, dass in Gaza, obwohl seit 2005 »judenrein«, weiterhin der Hass auf Juden kultiviert wurde. Leider werden Kinder von klein auf dazu erzogen unter anderem mit von Europa finanzierten Lehrmitteln, die ungeprüft an Schulen verwendet werden. Ich würde gerne mal Wunder der anderen Art erleben. Ben Gurion sagte, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.

Wer schon mal in Israel war, weiß, dass es eine offene, gastfreundliche Kultur ist, in der 20 Prozent der Bevölkerung arabischer Abstammung sind. In fast allen arabischen Ländern gibt es so gut wie keine Juden mehr und auch in Europa werden es immer weniger, weil der Antisemitismus zunimmt. Israel ist für mich ein Land der Wunder, ein Land der Innovation, ein Land des immer wieder Aufstehens, des Durchhaltens und die einzige Demokratie im Nahen Osten.

Ich wünsche Israel und seinen umliegenden Ländern Frieden, aber dazu braucht es ein Wunder. Das Wunder, dass Menschen sich begegnen, sich stehen lassen, sich zuhören und akzeptieren.

Kerstin Oßwald, Sonnenbühl