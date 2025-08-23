»Es wurden viele Fehler gemacht«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zuerst muss ich Ihnen ein ganz, ganz großes Kompliment machen dafür, dass Sie von einem Interview mit Ex-Brigadegeneral und Merkel-Berater Erich Vad über die Ukraine-Situation so ausführlich und detailliert geschrieben und insbesondere über die zeitliche Entwicklung dieses Dilemmas.

Dieser Artikel hat mich insofern überrascht, da dessen Inhalt doch ganz anders und vielseitiger ist, als im Allgemeinen von der Mainstream-Presse über den Ukraine-Konflikt berichtet wird. Um solche Hintergründe und neue Ansichten zu erfahren, muss man die Neue Zürcher Zeitung oder aber den GEA lesen!

Ohne dass ich dadurch den völkerrechtswidrigen Einmarsch von Russland in die Ukraine entschuldigen oder beschönigen möchte, so sind doch auch sehr viele Fehler von der ukrainischen Regierung, insbesondere von Herrn Selenskyj zu erwähnen: Der östliche Teil der Ukraine ist von einer russischstämmigen Bevölkerung besiedelt, und noch bevor der Angriffskrieg kam, gab es in diesen Gebieten schon Aufstände der einheimischen Bevölkerung, die von der Ukraine jedoch blutig niedergeschlagen wurden.

Diese Entwicklung gipfelte letztlich in der Entscheidung von Herrn Selenskyj, dass in der Ukraine keine russischsprachige Zeitung mehr gedruckt werden und alles nur in ukrainisch erscheinen darf. Stellen Sie sich einmal vor, dass in der Schweiz in Bern die Entscheidung gefällt werden würde, dass keine französische geschriebene Zeitung mehr gedruckt werden darf. Was wäre dann in Genf und den französischsprachigen Gegenden los?

Wir unterstützen die Ukraine gerne mit militärischem Gerät, aber auch mit sehr viel Geld. Bekanntlich war und ist die Ukraine eines der korruptesten Länder der Welt und es ist eben so, dass sich Korruption nicht wie mit einem Schalter abstellen lässt.

Ich bin überzeugt, dass es – sollte ein Ende des Krieges nun endlich kommen – mehr ukrainische Millionäre/Milliardäre geben wird als zuvor.

Dies alles ändert nichts daran, dass Russland einen völkerrechtswidrigen An-griff gegen die Ukraine gestartet hat und ich nur hoffen kann, dass er baldmöglichst zu Ende geht.

Klaus Menton, Reutlingen