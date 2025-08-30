Bitte aktivieren Sie Javascript

Kennen Sie die neue Stadt-Autobahn innerhalb Reutlingens? Statt Rommelsbacher Straße ist die Justinus-Kerner-Straße der belebteste Straßenzug geworden, nach Reutlingen hinein und auch hinaus. Keine Ampel, keine Geschwindigkeits-Messsäule. Dafür freie Fahrt ab Blue Village (30 km/h-Beschränkung), danach Hinweis 40 km/h, aber dann darf 50 km/h gefahren werden – also in der Regel die Autofahrer mit 60 bis 70 km/h. Ein Rauschen rauf und runter, aus Stuttgart, Betzingen, Römerschanze, Storlach und so weiter. Glücksgefühl immerhin: Luftholen drei Sekunden maximal ohne Autoverkehr. Selbst in der Durchfahrt Ohmenhausen ist weniger geballter Verkehr (meine Aussicht vom Balkon bestätigt dies). Warum ist es nicht durchführbar, auch die Justinus-Kerner-Straße verkehrsberuhigt mit 30-km/h-Zone auszuweisen, diese drei verschiedenen Vorschriften auf einer Durchgangsstraße sind doch wirklich irrsinnig. Es muss etwas passieren, zugunsten der lärmgeplagten Anwohner.

Marianne Sobkowski, Reutlingen