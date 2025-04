Bitte aktivieren Sie Javascript

Netanjahus Grausamkeit ist zurzeit von niemandem zu übertreffen und die Welt schaut zu! Die politische Elite scheint in einer Matrix zu sein, denn so ein Verständnis für eine überdimensionale Gewalt, die sogar eine Unterstützung (in dieser Hinsicht) für Netanjahu bietet, ist für mich nicht anders zu erklären. Es läuft etwas gewaltig schief und fordert unsere Aufmerksamkeit und unser Handeln, aber zumindest eine humanitäre, ethische Haltung.

Svetlana Belanov, Reutlingen