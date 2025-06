Bitte aktivieren Sie Javascript

»Wer seine Heimat liebt und schätzt, der schützt und bewahrt sie. Aber um das Schützenswerte schützen zu können, muss man die Zukunft selbst in die Hand nehmen und aktiv gestalten« – Zitat von Cem Özdemir zur Publikation 750 Jahre Hengen. Diese Worte klingen nahezu zynisch vor dem Hintergrund des Mega-Projekts Amazon in Hengen. Zahlreiche Leserbriefe haben die kritischen Aspekte bereits thematisiert. Ich schließe mich allem an und möchte laut rufen: Herr Rebmann, Herr Özdemir, Sie können und müssen unsere Heimat vor solchen Vorhaben schützen, wenn Sie sie wirklich schätzen! Es ist 5 vor 12!

Isabel Klemm, Bad Urach-Hengen