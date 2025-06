»Es gibt keine Schutzvorkehrungen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der (optimierten) Schallprognose, die in der Sitzung des Bezirksgemeinderats am 15. Mai 2025 vorgestellt wurde, wird für nahezu ganz Bronnweiler von einem (durchgehenden) Schall von 35 bis 40 dB ausgegangen. Nur in einem kleinen Teilbereich in Richtung Gönningen würden die Werte darunter, dort wo wir wohnen – in der Klingenhalde – jedoch sogar darüber liegen. Rechtlich zulässig, wie man uns darlegte. Dies entspräche einem leisen Gespräch.

Würden die zulässigen Werte überschritten, müsste die Leistung der Anlagen reduziert oder diese sogar abgeschalten werden. Kontrolliert würden die Lärmpegel jedoch lediglich von einer nördlich der Anlagen gelegenen Messstelle, also nicht von einer in Bronnweiler gelegenen.

Auch wenn wir davon ausgehen, dass die genannten Messwerte eingehalten werden, gehen unsere Sorgen dahin, dass die dauerhafte Beschallung – im besten Fall rund um die Uhr – zumindest zu Kopfschmerzen, Reizbarkeit und Schlafmangel führen könnten. Wir vergleichen dies mit der bekannten Foltermethode, bei dem dem Gefangenen monoton ein Tropfen Wasser auf seine Stirn geträufelt wird. Ein Tropfen allein mag erfrischend sein – dauerhaft kann dies einen Menschen wahnsinnig machen. Laut Projektierer würden vom Getriebe keine Geräusche ausgehen, natürlich bliebe aber das monotone »Wusch …, wusch…, wusch…«, wenn die Rotoren den Wind durchschneiden. Außerdem sehen wir die besondere Topografie in unserem Tal nicht berücksichtigt, die dazu führt, dass sich Geräusche verstärken können.

Was wir absolut nicht nachvollziehen können: Bei Bingen im Kreis Sigmaringen, am Freiburger Taubenkopf, in Magolsheim – überall wurden als Abstände zu den nächsten Wohneinheiten mindestens 1.500 bis 1.700 Meter gewählt, obwohl diese Anlagen keine 262 Meter hoch sind. Die dortigen Abstände wurden so gewählt, weil die nächsten Wohneinheiten damit im Bereich unter 30 dB liegen. Und nicht mehr und nicht weniger wollen wir für die bald 1.200 Menschen in Bronnweiler auch. Es gibt keine Schutzvorkehrungen – die Geräuschkulisse legt sich quasi wie eine Glocke über den gesamten Ort. Wenn mir etwas nicht gefällt, kann ich meine Augen verschließen, meine Ohren jedoch nicht.

In der Sitzung am 15. Mai wurde der Projektierer gefragt, ob es für ihn denkbar sei, auf die beiden Windkrafträder am Käpfle (Abstand zur Wohnbebauung rund 940 und 1.200 Meter) zu verzichten und stattdessen nur die drei in Richtung Pfullingen gelegenen zu realisieren (Abstand des nächstgelegenen immer noch rund 1.400 Meter).

Er meinte, sich das zu überlegen beziehungsweise durchzurechnen und es käme dabei auch auf die Stadt an. Beim »Infomarkt« am 28. Mai in Gönningen wurde das leider nicht mehr thematisiert.

Dominika und Ralf Knop, Bronnweiler