»Es gibt bessere Alternativen«

Aktuell höre und lese ich, dass die geplante Trassenführung für die Stadtbahn in eine entscheidende neue Phase geht. Dies ist im Sinne einer ökologischen Verkehrswende grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings könnte von den möglichen Trassen-Varianten auch das Open-Air-Gelände des franz.K, der Echaz-Hafen, existenziell betroffen sein. Das darf keinesfalls geschehen! Allein die aktuellen Empfehlungen von Sachverständigen belegen, dass es bessere Alternativen der Trassenführung gibt.

Darüber hinaus möchte ich mich als langjähriges, aktives Mitglied des franz.K ausdrücklich für den Erhalt des Echaz-Hafens aussprechen. Diese Kulturstätte findet seit Inbetriebnahme durch engagierten Einsatz der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unter Mitwirkung von sehr vielen Ehrenamtlichen weit über Reutlingen hinaus große Beachtung – nicht nur als sozio-kulturelle Einrichtung.

Und offensichtlich hat sich der Echaz-Hafen in Reutlingen für ein breites Publikum etabliert. Als Möglichkeit für viele – noch wenig bekannte – Künstlerinnen und Künstler, die vielfach aus der Region kommen, um sich zeigen zu können. Und auch die Kooperation mit anderen renommierten kulturellen Spielstätten wie dem Theater die Tonne, dem Jazzkeller, der Stadthalle und viele mehr hat sich bewährt und entwickelt sich stetig weiter. Ein Blick auf das Programm des Echaz-Hafens zeigt außerdem: keine andere Kulturstätte in Reutlingen bedient ein solch breites Publikum! So zum Beispiel die mehrtägigen Umsonst & Draußen-Veranstaltungen des inter:Komm! Festivals (2025 bereits zum zehnten Mal und mit großem Erfolg) und des OpenFire Festival Vol. 2 (in 2025 mit über 1.500 Besuchern).

Veranstaltungen dieser Art sind für Menschen mit unterschiedlichsten Interessen und kleinem Geldbeutel eine Chance, Kultur und Menschen in ihrer Verschiedenartigkeit zu erleben. Nicht zuletzt deshalb ist der Echaz-Hafen seit jeher ein Ort der Begegnung, wo Vielfalt und Toleranz gelebt werden und Diskriminierung keinen Platz hat.

Stefan Schabert, Reutlingen