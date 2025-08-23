»Es geht abwechslungsreicher«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nur weiße Seniorinnen und Senioren im Ehrenamt? Diesen Eindruck erhält man bei der Lektüre Ihres Artikels mit dem Ziel, Ehrenamtliche in Reutlingen zu ehren. Ohne Frage verdient jede der aufgeführten Personen ihren Platz auf dieser Seite und ich möchte den Wert deren vorbildlichen Engagements in keiner Weise hinterfragen. Allerdings: Während Sie schreiben, die Auswahl sei ein »Einblick in (…) die abwechslungsreiche Welt des Ehrenamts«, frage ich mich, ob Ihre Auswahl nicht deutlich abwechslungsreicher und damit repräsentativer gestaltet werden könnte. Eine breitere Recherche hätte sowohl Menschen, die das 50. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, als auch engagierte Personen mit nicht-weißer Hautfarbe ins Spiel gebracht.

Denn diese Personen gibt es vielfach! Man muss nicht einmal lange nach ihnen suchen. Einfaches, aber keineswegs einziges Beispiel: Erst vor 4 Wochen haben Sie selbst in einem Artikel den neu zusammengesetzten ehrenamtlichen Reutlinger Integrationsrat vorgestellt, aus dem mehrere Personen beide der gefragten Eigenschaften in sich vereinen. Dasselbe gilt für viele Mitglieder unseres Jugendgemeinderats. Natürlich ist es nicht möglich, mit 35 Jahren bereits ein 45-jähriges Engagement vorzuweisen. Aber ist nicht ebenso die Qualität des Einsatzes wie dessen Dauer wertzuschätzen?

Auch wenn das Engagement potenziell noch weniger als 10 Jahre andauert, hätte eine Erwähnung meiner Ansicht nach einen großen Wert: Falschen Vorurteilen gegenüber jungen Menschen und Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe würde etwas entgegengesetzt.

Und die von Ihnen angestrebte Animation dazu, selbst Held oder Heldin des Ehrenamts zu werden, würde ein viel breiteres Publikum ansprechen.

Jona Pesch, Reutlingen