Liebe Claudia Reicherter, Ihr Artikel über das Patti Smith-Konzert war ganz wunderbar! Besser hätte es nicht beschrieben werden können, wir waren auf demselben Konzert. Genauso habe ich es empfunden, wir wurden umarmt von Patti Smith. Von ihrer Herzlichkeit, ihrer Stimme und dem dazu passenden Ambiente auf dem Killesberg. Wie aufrichtig und nahbar diese tolle Frau ist, hat mich wieder begeistert. Neben mir tanzten 20-jährige textsichere Frauen, das hat mich beeindruckt. Patti Smith ist nicht nur Ikone, Autorin, Musikerin, sie ist auch mit 78 Jahren eine, die alle erreicht. Nach ihrem Konzert gehen wir nach Hause und empfinden das nach, was sie mit »People have the power« uns mit ihrem Sein geschenkt hat. Alle, die nicht dabei waren, haben was verpasst. Das war eine Ermutigung fürs eigene Leben.

Kerstin Anton, Reutlingen