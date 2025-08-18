»Entropie- statt Energieproblem«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Bedauern nehme ich zur Kenntnis, dass ich als Betreiber einer kleinen PV-Anlage keine Rücksicht auf das elektrische Versorgungsnetz genommen habe. Diesen Vorwurf habe ich bisher immer nur im Zusammenhang mit konventionellen Kraftwerken gehört, die die Netze verstopfen. Wirtschaftsministerin Reiche bitte ich für die vielen Mühen um Entschuldigung, die sie dadurch hat, dass so Kleinbürger wie ich für ihre ins elektrische Netz eingespeiste Energie auch noch eine kleine Vergütung erwarten. Früher war alles klar geregelt. Der Profit, den große Energieversorger mit überhöhten Energiepreisen für Privatleute in Deutschland erwirtschafteten, wurde an die Großaktionäre verteilt.

So Bürger wie ich haben mit ihren kleinen PV-Anlagen Frau Reiche nun sogar dazu gezwungen, unnötig viele große Gaskraftwerke zu fördern, um diese Klarheit wieder herzustellen. Da ist es nur verständlich, dass zukünftige Betreiber auf die Vergütung ihres Überschussstromes verzichten müssen. Ich bin äußerst dankbar für die Großzügigkeit der Wirtschaftsministerin, Bestandsanlagen weiterhin zu vergüten. Aber den Vorwurf, dass bisherige PV-Systeme nicht netzdienlich gesteuert wurden, weise ich ab. Wie sollen wir kleinen Anlagenbetreiber das tun, wenn der Rollout intelligenter Zähler nicht funktioniert?

Bei den Mühen, die ich Frau Reiche mache, wäre ich emotional fast geneigt, meine PV-Anlage abzubauen. Aber da ist in mir noch der Schweinehund, der mich davon abhält. Der schreit, dass wir kein Energie- sondern ein Entropieproblem haben. Deswegen verändert sich die Natur und das für uns Menschen wohltuende Lebensumfeld wird zerstört. Sollen wir die Erde für KI generierte Roboter vorbereiten? Die brauchen für ihr Wohlbefinden nur Energie, aber keine biologische Natur! Warum fördert Frau Reiche nicht Speichersysteme und grünen Wasserstoff statt fossil betriebene Gaskraftwerke. Warum treibt sie den Netzausbau nicht stärker voran? Warum will sie den Ausbau erneuerbarer Energien ausbremsen? Warum bereitet sie uns Bürger jetzt auf den Förderstopp vor?

Kennt sie das Ergebnis des Realitätschecks schon bevor dieser stattfand? Oder hat sie sich, um das Ergebnis sicherzustellen, hauptsächlich mit Experten aus der Energiewirtschaft umgeben, deren Interessenlage mit der Sachlage oft wenig Gemeinsames hat?

Noch vor 25 Jahren verbreitete die Energiewirtschaft, dass maximal 5 Prozent des Strombedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt werden können. Trotz dieser Prognose investierten viele Bürger direkt oder über Energiegenossenschaften in diese Technologien. Intelligente Wissenschaftler, Ingenieure und Unternehmen schoben die technische Entwicklung weiter voran, sodass heute schon 60 Prozent unseres Strombedarfs durch erneuerbare Energien erzeugt werden.

Und jetzt wird mein innerer Schweinehund sogar böse und meint: Ein 500 Wp-Solarmodul kostet heute weniger als ein guter Klodeckel. Strom aus neuen dezentralen erneuerbaren Energieanlagen ist billiger, als ihn neue Großkraftwerken jemals anbieten können. Warum wird die geringe Vergütung für Solarstrom als Förderung diffamiert und zukünftig durch Netzentgeltzahlungen wieder eingezogen, während die höhere für Strom aus geförderten Gaskraftwerken als notwendig erachtet wird? Ist billiger Strom für Privatleute politisch nicht erwünscht oder liegt die unterschiedliche Bewertung daran, dass bei dezentralen Systemen einfache Bürger vom Gewinn profitieren und nicht Großaktionäre? Jetzt muss ich aber den Schweinehund stoppen, sonst hört er mit der Schimpferei nicht mehr auf.

Reinhard Jahraus, Lichtenstein