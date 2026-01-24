»Einsparungen treffen Mittelstadt besonders hart«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die aktuellen Sparpläne im Doppelhaushalt der Stadt Reutlingen sorgen bei vielen Bürgerinnen und Bürgern für Unverständnis – besonders in den Teilgemeinden wie Mittelstadt. Während von notwendigen Einsparungen gesprochen wird, werden ausgerechnet Leistungen gestrichen, die für das tägliche Leben vor Ort von großer Bedeutung sind.

Die geplante Schließung der Zweigstelle der Stadtbibliothek in Mittelstadt ist dafür ein deutliches Beispiel. Diese Bibliothek ist kein Luxus, sondern ein wichtiger Beitrag zur Bildung. Sie ist ein Ort für Kinder, an dem gelesen, gelernt und Zeit sinnvoll verbracht werden kann. Gerade für Familien, die nicht alle Bildungsangebote privat finanzieren können, ist die Bibliothek unverzichtbar. Eine Schließung trifft vor allem die Jüngsten – und damit unsere Zukunft.

Ebenso kritisch ist die geplante Abschaffung des Nachtbusses. Der Nachtbus bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine sichere Möglichkeit, abends und nachts nach Hause zu kommen. Wird dieses Angebot gestrichen, bleiben oft nur unsichere Wege oder teure Alternativen. Wer über Sicherheit und Verantwortung spricht, sollte solche Angebote nicht einfach streichen. Besonders ärgerlich ist, dass gleichzeitig städtische Flächen und Projekte offenbar kaum Einnahmen bringen.

Am Innoport wurden Flächen gekauft, ohne dass dort bisher nennenswert Unternehmen angesiedelt sind, die Arbeitsplätze schaffen oder Gewerbesteuer zahlen. Statt hier endlich wirtschaftliche Erträge zu erzielen, wird an Bildung und Sicherheit gespart. Zudem besitzt die Stadt viele Flächen, die unterhalten werden müssen und laufend Geld kosten. Ein Verkauf zumindest eines Teils dieser Grundstücke könnte direkte Einnahmen bringen und Einschnitte bei wichtigen Leistungen vermeiden.

Ich fordere daher die Rücknahme der geplanten Schließung der Bibliothekszweigstelle Mittelstadt sowie den Erhalt des Nachtbusses. Sparen darf nicht einseitig zulasten der Teilgemeinden und der jungen Generation gehen.

Nico Galla, Reutlingen