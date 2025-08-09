»Einigung nicht tragbar«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Es ist unglaublich, wer den größten Deal des Jahrhunderts regelrecht verdummt hat. Eine Politikerin ohne Wählerauftrag handelt für 450 Millionen Menschen ein absolut defizitäres Zollabkommen für die gesamte EU aus. Auf meinem Wahlzettel war Frau von der Leyen nicht aufgeführt, und ich hätte sie auch nicht gewählt. Diese Zoll, Investition und Energievereinbarung ist definitiv für unsere Wirtschaft nicht tragbar. Auf solche Geschäfte können wir verzichten und uns dem europäischen Binnenmarkt zuwenden. Unser Bundeskanzler trägt diese Entscheidung mit. Einfach unglaublich in welche Richtung sich Europa und Deutschland bewegen. Das führt in eine Zukunft ohne Perspektive, und unsere Bürger zahlen die Rechnung.

Rainer O. Braun, Mittelstadt