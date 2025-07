»Einigen Protagonisten die Augen geöffnet«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr geehrter Herr Hauerwas, wie aus Ihrem Beitrag zu schließen, so unterliegen Sie wohl nach wie vor unbelehrbar einem rot-grünen, romantischen, pazifistischen Irrtum. Die, nämlich Ihre bisherige Partei, die Grünen, hatten sich lange in eine dogmatische Wolkenkuckucksheim-Ideologie hinein geträumt.

Begonnen bei den Verklärungen der bewunderten kommunistischen Ordnung einer damaligen DDR, über das prophezeite Waldsterben noch in den 80er-Jahren, den apokalyptisch klimatischen Weltuntergangs-Hypothesen bis zur Juchtenkäfer-Hysterie bei Stuttgart 21. Die Slogans »Frieden schaffen ohne Waffen« oder »Wandel durch Handel« lauter naive Verbalakrobatik Ihrer Couleur, mit welcher Russland nie zum Umdenken veranlasst werden konnte. Und nun? Wir haben in Europa wieder Krieg und keine Waffen in Deutlschland, um verteidigungsfähig zu sein. So kann man sich täuschen! Nun, so scheint es jetzt, wurden einigen wenigen Ihrer Protagonisten wohl die Augen geöffnet für die Welt, in der wir schon immer und bis heute lebten!

Das kommunistische Protektorat der ehemaligen Sowjetunion, die DDR, mit 16 Millionen Gefangenen, war komplett heruntergewirtschaftet, ist heute mühevoll von uns allen gemeinsam wieder aufgebaut und müsste den geträumten Fata-Morgana-Glanz der kommunistischen Illusion wohl ein für alle Mal abgegeben haben.

»Von Freunden umzingelt«, wie von Claudia Roth postuliert, sind wir scheinbar auch nie gewesen. Hätten Sie mal nur den von der damaligen DDR begünstigten, und wohl auch mitfinanzierten RAF-Terrorismus der 70er und frühen 80er in Deutschland und Teilen der Welt zur Kenntnis genommen, so hätten Sie schon früher die Gefährlichkeit der Russischen Föderation erkennen müssen. Die russische Propagandamaschine seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Ost-West-Aufeinandertreffen der Siegermächte am Checkpoint Charlie ist dadurch aufgefallen, dass sie hier und hiermit im Westen die Stabilität Deutschlands zu untergraben suchte.

Der Zusammenbruch des Warschauer Paktes und der 30-jährige Frieden hernach, Ergebnis des damaligen Nachrüstens mittels der Pershing 2 plus Nato-Doppelbeschluss durch den damaligen Kanzler Helmut Schmidt. Dann kamen Kanzler Kohl und Gorbi, die geglückte Wiedervereinigung und ihre Folgen.

Heute überfällt das putinsche Russland »scheinbar« wiedererstarkt leider seit Jahrzehnten seine schwächeren Nachbarstaaten und bedroht auch uns aggressiv und real mit zertrennten Seekabeln in der Ostsee, späht mit Drohnen permanent unsere zivile Infrastruktur aus und ist dabei, unsere digitale Infrastruktur zu beschädigen – vom Bundestag bis hin zu Krankenhäusern. Das hacken von Konten durch russische Kriminelle mit Millionenschäden obendrauf.

Sie als erklärter Pazifist gedenken nun durch aktives Wegsehen, den Krieg in der Ukraine und Kriege in der Zukunft beenden beziehungsweise verhindern zu können? Unterwerfung empfehlen Sie dann der Ukraine und Sie glauben, dass uns das nicht betreffen wird? Nach dem Motto: Egal, wie groß die Opfer sein werden, welche dann andere für uns bringen! Dies erachten Sie als gerechtfertigt, politisch wünschenswert und geboten?

Michael Maier, Reutlingen