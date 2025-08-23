Bitte aktivieren Sie Javascript

Ist die Frage »Welche Trasse« eigentlich die richtige Frage? Sollte nicht eher gefragt werden, brauchen wir denn überhaupt eine Stadtbahn? Egal ob Kommune, Land oder Bund – alle leiden unter akutem Geldmangel und sind zum Teil hoch verschuldet. Dabei haben wir dringende und notwendige Aufgaben zu lösen, die alle sehr viele finanzielle Mittel benötigen und langfristig binden. Siehe bezahlbarer Wohnraum, öffentliche Bäder, schulische Einrichtungen in zum Teil desolaten Zu-ständen, Kinder- und Jugendbetreuung, Altenhilfe et cetera.

Wir sind inzwischen eine sehr schnelle und hochflexible Gesellschaft geworden, die es durchaus versteht, Verkehrsmittel zu nutzen, die dieser Flexibilität in jeder Hinsicht gerecht werden. Siehe E-Bike, E-Scooter, E-Pkw und nicht zuletzt E-Busse. Busse, die auf jeder Straße fahren können. Nicht an eine Schiene und Oberleitung gebunden sind. Das Ganze gibt es auch noch mit überschaubaren Kosten, die deutlich besser und vor allem zuverlässiger zu kalkulieren sind als ein Millionenprojekt Stadtbahn. Eine Stadtbahn, die letztlich nur ein Prestigeobjekt und vielleicht noch eine Freude für Eisenbahn-Nostalgiker darstellt. Ein klares Nein zur Stadtbahn.

Heike und Wolfgang Schweikardt, Pfullingen