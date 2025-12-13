»Ein Friedenspreis für den Kriegsherrn?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit großer Verwunderung und nicht geringer Bestürzung habe ich von der Entscheidung der FIFA erfahren, Donald Trump mit einem Friedenspreis auszuzeichnen. Diese Geste wirkt wie ein Hohn angesichts der jüngsten politischen Entwicklungen in den USA, insbesondere der Forderung von Pete Hegseth, das Verteidigungsministerium in ein »Kriegsministerium« umzubenennen.

Was sagt es über unsere moralische Orientierung aus, wenn ein Mann, der in seiner Amtszeit durch aggressive Rhetorik, die Aufkündigung internationaler Abkommen und die Spaltung der Gesellschaft auffiel, nun als Friedensstifter gefeiert wird? Gleichzeitig wird in seinem politischen Umfeld offen darüber diskutiert, das Ministerium, das eigentlich der Verteidigung dienen soll, in ein »Kriegsministerium« umzubenennen – ein Begriff, der nicht nur martialisch klingt, sondern auch eine gefährliche ideologische Verschiebung signalisiert: weg von Diplomatie, hin zur Konfrontation.

Der moralische Widerspruch könnte kaum größer sein. Während die FIFA mit ihrer Auszeichnung suggeriert, dass Trump ein Förderer des Friedens sei, wird im gleichen Atemzug ein Narrativ gestärkt, das Krieg, nicht nur gegen Venezuela, als legitimes Mittel der Politik normalisiert. Diese Gleichzeitigkeit ist nicht nur irritierend, sondern auch beunruhigend. Sie offenbart eine Welt, in der Worte ihre Bedeutung verlieren und Auszeichnungen offenbar weniger mit Taten als mit politischer Opportunität zu tun haben.

Ein Friedenspreis sollte ein Symbol für Verständigung, Versöhnung und Gewaltverzicht sein. Wenn er stattdessen an Personen vergeben wird, deren Umfeld offen mit Kriegsrhetorik spielt, verliert er seine Glaubwürdigkeit – und wir verlieren ein Stück moralischer Orientierung.

Frank Baude, Walddorfhäslach