»Ein echtes Vorzeigeprojekt«

Wer von Bad Urach aus ins Biosphärengebiet Schwäbische Alb vordringt, blickt nach Erklimmen der Uracher Steige auf Höhe des Teilörtchens Hengen zum ersten Mal über die atemberaubende Albhochfläche: Seltene Milane kreisen über von Wäldern umsäumten, mit Dolinen durchzogenen Wiesen- und Ackerflächen. Noch! Denn genau hier entsteht das neue Gewerbegebiet Rübteile II.

Warum eigentlich, fragt man sich? Es ist so: Verfügbare Flächen zur Erschließung neuer Gewerbegebiete sind im von steilen Hängen umschlossenen Bad Urach äußerst rar – der Stadt stehen eigentlich nur noch die Hengener Flächen im weitläufigen Dreieck zwischen B28 und Landesstraße L245 am Dorfrand zur Verfügung, um überhaupt Gewerbe anzusiedeln. Man hat also keine Wahl, neues Gewerbe muss nach Hengen. Dass die Erschließung eines Gewerbegebiets in diesem dörflichen Naturidyll alle Beteiligten vor besondere Herausforderungen stellt und der sorgfältigen Abwägung zahlreicher Aspekte für einen bestmöglichen Kompromiss bedarf, versteht sich von selbst. Doch Bad Urach hat diese Herausforderung mit Bravour gemeistert.

Ihrer Verantwortung bewusst, haben die Verantwortlichen von Ort, Stadt, Gemeinde und Region mit Unterstützung der Landespolitik über viele Jahre unter intensiver Beteiligung der Öffentlichkeit hart gerungen, um das Gewerbegebiet Rübteile II mit kreativen, ja visionären Ideen zu einem mustergültigen Beispiel dafür zu machen, wie sich harte wirtschaftliche Interessen mit dem Schutz von Natur und Umwelt, von Tourismus und einheimischer Bevölkerung in Einklang bringen lassen.

So verbietet der zugehörige Bebauungsplan selbstverständlich die Ansiedlung umweltschädlicher Betriebe und sieht einen Mindestquotienten zwischen geschaffenen Arbeitsplätzen und benötigter Fläche vor. Er schützt Dolinen als Biotope für Flora und Fauna, limitiert Grundstücksgrößen, versiegelte Flächen und Gebäudeabmaße auf ein Minimum, verbietet Lichtverschmutzung durch unnötige Beleuchtung und erzwingt die Begrünung von Dachflächen ebenso wie umweltfreundliche Photovoltaik- und Solartechnik. Umschließende Hecken mit regionaler Bepflanzung verstellen verpflichtend die Sicht auf Industrie und bieten Tieren und Insekten Lebensraum. Brutkästen für Falken, Schwalben, Stare und Fledermäuse runden das hier bei Weitem nicht vollständig wiedergegebene Konzept gelungen ab, künftige Generationen werden stolz sein. Klar, dass alle geschlossen hinter diesem tollen Projekt stehen! (#sarkasmus)

Leider könnte nichts weiter von dieser Utopie entfernt sein als die Wirklichkeit. Mit einer auf Außenstehende atemberaubend wirkenden Mischung aus Desinteresse, Unwissen, fehlendem Rückgrat sowie Abgehobenheit gegenüber der Bevölkerung winken die Verantwortlichen aller Fraktionen in Ort, Stadt und Region versteckt hinter Paragrafen und Studien zu nicht gestellten Fragen einen aus der Zeit gefallenen Bebauungsplan durch, um den Weg lange Zeit heimlich und ausgerechnet frei zu machen für die Ansiedlung eines riesigen Amazon-Verteilerzentrums als hässlichem Klotz in der Landschaft samt Tausenden zusätzlichen Fahrzeugen Tag und Nacht.

Eine echte Katastrophe zur Deckung des regionalen Bedarfs, heißt es – mögen sich die Leser melden, die heute nicht von Amazon beliefert werden. Das einzig Gute am Vorhaben ist, dass schnell wachsende Teile der Bevölkerung zur Abwehr wieder lernen, sich politisch zu engagieren, unsre Heimat zu schützen und dem Verwaltungsapparat Paroli zu bieten. Macht mit und leistet Widerstand! Für eine bessere Zukunft …

Dr. Karl Westermann, Bad Urach-Hengen