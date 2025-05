»Ein Ausflug zur S21-Baustelle«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mal ehrlich, kann man von Schönheit allein glücklich und zufrieden sein oder zählen heute eher Zuverlässigkeit und Sicherheit? Um das herauszufinden, fuhr ich kürzlich für 69 Euro mit einem noblen Reisebus von Reutlingen zur S21-Bahnhofsbaustelle nach Stuttgart (der GEA berichtete). Üblicherweise nehme ich für diese Destination die Bahn, welche jedoch zurzeit oft unpünktlich verkehrt. Zugegebenermaßen war auch ich von der Stahlbetonkunst der 28 Kelchstützen und deren Lichtaugen begeistert! Leuchtet man das Objekt jedoch funktional und eisenbahntechnisch aus, fallen folgende Tatsachen auf: Der Bahnhofstrog ist eine schiefe Ebene mit circa 1,5 Prozent Gefälle (bei 400 Metern Bahnsteiglänge sind das 6 Meter Höhenunterschied!).

Kommt es in einem Zulauftunnel oder an einer Weiche zu einer Betriebsstörung, muss es zwangsweise möglich sein, im Bahnhof eine Zugfahrt enden und nach dem Fahrgastwechsel in entgegengesetzter Richtung wieder beginnen zu lassen. Die dafür vorgeschriebene volle Bremsprobe ist aufgrund des starken Gefälles nicht durchführbar und nicht erlaubt, weil der Zug dabei mehrere Meter wegrollen würde. Somit erfüllt der Neubau auf allen acht Gleisen ein wichtiges und notwendiges Bahnhofsmerkmal nicht. Ferner besitzt der neue digitale Bahnhof keinerlei konventionelle Signaltechnik und kann somit ausschließlich mit Elektrozügen, die mit einem teuren ETCS-Leitsystem ausgestattet sind, angefahren werden.

Wünschenswert wäre daher für unsere Region Stuttgart, dass nicht noch mehrere 100 Millionen Euro vergraben werden, sondern die überirdisch bestehende und bewährte Funktionalität für weitere Generationen erlebbar und nutzbar bleibt. Dies bedeutet konkret: Die Gäubahn, die täglich 5.000 Reisende auf der Panoramastrecke zum Hauptbahnhof Stuttgart bringt, bleibt wie bisher oben.

Diese Strecke kann auch von der S-Bahn als Express- und Entlastungsverbindung für deren Stammstrecke (Schwabstraße – Hauptbahnhof) benutzt werden. Die Pendolino-Direktverbindung (RE 6a) von Aulendorf nach Stuttgart (Dieseltriebzüge) kann dann ebenfalls erhalten bleiben, da diese den neuen unterirdischen Bahnhof zukünftig nicht nutzen dürfen. Die verbleibenden Kopfbahnhofbahnsteige können auf der Ostseite des neuen Tiefbahnhofs an dessen Verteilerplattform angeschlossen werden. Somit ist ein Umstieg problemlos möglich.

Diese leistungsfähige Kombilösung war auch Heiner Geißlers Vorschlag bei den Schlichtungsverhandlungen.

Markus Bazlen, Reutlingen