»Diplomatie-Versuche belacht«

Hallo Herr Kober, falls Sie es noch nicht bemerkt haben, Russland hat dem Westen, uns allen, den Krieg längst erklärt, ohne ihn zu erklären. Der feige Mord an 298 Menschen durch den Abschuss des Passagierflugzeuges MH17 mit einer russischen Buk Rakete im Jahr 2014. Der Hackerangriff auf Daten des Deutschen Bundestags 2015. Der Giftanschlag auf Sergej Skripal und seiner Tochter Julia im Jahr 2018 in Salisbury. Der Tiergartenmord an Selimchan Changoschwili 2019 mitten in Berlin. Immer wieder Durchtrennungen von Unterseekabeln in der Ostsee durch Putins »Schattenflotte«.

Alle Versuche von Verhandlungen und Verträgen, wie Minsk 1 und 2, wurden durch Russland einseitig gebrochen. Die Versuche der Diplomatie der ausgestreckten Hand wurden feist im Kreml belacht. Erst Olympische Winterspiele in Sotschi 2014, danach die Annexion der Krim und Besetzung großer Teile der Ostukraine. Und doch fand die Fußball WM 2018 in Russland statt. Dieses Zeichen zeigte Putin – der Westen ist schwach. Also marschierte er unter unser aller Augen am 24. Februar 2022 in die Ukraine ein. Trotz dieses brutalen Überfalls hat Volodimir Selenskyj im Mai 2025 in Istanbul auf Putin gewartet. Der will aber nicht verhandeln, der will »gewinnen«. Und er lässt Leute umbringen, die für Frieden und Demokratie eintreten. Anna Politkowskaja – 2004. Boris Nemzow – 2015. Alexei Nawalny – 2024. Putin führt einen Propaganda-Krieg gegen die Demokratie und wie man an Ihnen sieht, mit Erfolg. In Ihrer Welt wird der GEA »zur felsenfesten Kriegspartei« und alles seien nur russophobe Behauptungen und stete Wiederholungen von Unwahrheiten. Aber allein, dass der GEA ihr krudes Weltbild abdruckt, führt Ihre Rhetorik ad absurdum.

Aber wie nun weiter? Unser Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte im April 2024 bei Maischberger: »Wir tun immer noch so, als würden wir in Friedenszeiten leben!« Die Situation ist seitdem nicht besser geworden. Wenn wir unsere Demokratie bewahren wollen, müssen wir in der Lage sein, sie auch zu beschützen. Nach innen und außen.

Dirk Mrotzeck, Reutlingen