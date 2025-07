»Die Wurzel liegt viel tiefer«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der in ganz Europa erkennbare Rechtsdrift hat eine Wurzel, die in unserer Gesellschaft scheinbar nicht bewusst ist: Wissen Sie, dass alle Menschen mit dem Verhalten von Tieren geboren werden? Ohne jegliche Moral oder gar Ethik?

Dieses genetisch verankerte, geerbte Verhalten ist wie bei Tieren unbewusst, gewaltorientiert, egozentrisch und in der Summe moralfrei. Das einzige Mittel dagegen sind »ethische Lerninhalte«, die ab Geburt ins Gehirn gespeichert werden können – wenn die Erziehung durch Eltern hinreichend funktioniert. Das ist zunehmend nicht der Fall. Meist ist die Erziehung gegründet auf eigene Erfahrung der Eltern, intuitiv, zufällig und vom Medienkonsum herunter gebremst.

Und es ist schon gar nicht bekannt, welche Grundantriebe ab Geburt unter Kontrolle gehalten werden müssen. Es ist auch nicht bekannt, dass ohne ethische Inhalte im Gehirn die menschliche Intelligenz nur im Dienst der archaischen tierischen moralfreien Antriebe steht. Das ist der Grund für die Resonanz von Menschen, besonders jungen Männern, auf rechtsgerichtete Vorgänge in der Gesellschaft.

Es ist ein ganz gefährlicher Trend, weil durch die Zunahme der Zahl solcher Wähler rechtsgerichtete Gruppen (AfD) bald die Mehrheiten bei Wahlergebnissen erreichen werden. Was wir erleben, sind nur die Symptome dieser tiefen Ursachen. Auch die Resonanz vieler Amerikaner auf Trump hat dieses Problem. Rechtsruck in Österreich, in den Niederlanden, in Frankreich ... auch dem Machthaber in Russland fehlen ethische Inhalte im Gehirn. Seine Intelligenz und sein Bewusstsein stehen daher nur im Dienst seiner moralfreien tierischen Antriebe. Es gibt nur diesen einzigen Weg: Über alle Medien hinweg muss eine ethische Allianz entstehen. Die Medien sind die weltgrößte Kommunikations- und Lernmaschine! Wir brauchen eine systematische, viel interessantere Aufklärung über Demokratie und soziales Verhalten. Auf dem Wissen unseres genetisch verankerten fatalen Erbes der Evolution, die jeder Mensch bei Geburt erhält.

Sozialwissenschaftler, Politiker und vor allem Medienverantwortliche: Nehmt euch dieses Thema zu Herzen. Es ist auch in der Verhaltenswissenschaft noch nicht gut genug verwurzelt. Ohne einen hinreichenden Umfang ethischer Lerninhalte in den Köpfen wird die Demokratie untergehen! Dieses Thema hat eine erheblich breitere Bedeutung, als man in einem Leserbrief schildern kann.

Dieter Brandt, Eningen