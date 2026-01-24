»Die Lage ist katastrophal«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist katastrophal. Dies haben wir auch unserer CDU-Landesministerin für den Wohnungsbau Frau Razavi zu verdanken. Der Bund hatte ein Programm aufgelegt, um den Wohnungsbau mit 18 Milliarden zu fördern und Maßnahmen bei den Ländern mitzufinanzieren. Je höher der Eigenanteil, desto höher der Zuschuss vom Bund. Bayern entschied sich, das volle Fördervolumen auszuschöpfen.

Baden-Württemberg hätte sich bis zu 590 Millionen Euro zahlen und sich damit eine Milliarde Euro vom Bund an Zuschüssen sichern können, aber sie wollte nur 160 Millionen ausgeben. Wo Baden-Württemberg in angespannten Haushaltszeiten an der einen Stelle auf massig Geld verzichtet, insistiert das Ministerium an anderer darauf, es weiter zu verschwenden. So verweist Frau Razavi auf die sogenannte Wohnraumoffensive: »Die Unterstützungsangebote werden insgesamt sehr gut angenommen und zeigen Wirkung«, schreibt das Ministerium im April 2024 in einer Stellungnahme gegenüber dem Landtag. Das genaue Gegenteil behauptet der Landesrechnungshof, der das Programm in seinem Jahresbericht 2025 einer vernichteten Kritik unterzogen hat. Die eingesetzten Instrumente hätten sich als weitgehend unwirksam erwiesen, die Programme seien teuer und wenig nachgefragt.

Für den Wohnungsmarkt in Baden-Württemberg bedeutet die Fehlbesetzung dieser wichtigen Position allerdings eine erhebliche Verschlechterung der ohnehin katastrophalen Ausgangslage (Auszüge aus der TAZ vom 17. Januar 2026).

Manfred König, Vorsitzender der Fraktion Die Linke Partei im Kreistag, Reutlingen