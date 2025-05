»Dicke Luft in Reutlingen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Lärmbegrenzung, Luftreinheit, Verkehrssicherheit – all das wäre ein großes Stück vorangebracht worden mit dem sorgfältig erarbeiteten und mit allen Beteiligten abgestimmten Lärmaktionsplan, der beschlossen werden sollte. Stattdessen: Grobes Foulspiel, klare Grätsche in die jahrelange Arbeit der Verwaltung, Missachtung der gesetzlichen Vorgaben (Lärmreduzierung ist kein Nice to Have, sondern vorgeschrieben!), fehlende Rücksichtnahme auf die Bezirksgemeinderatsbeschlüsse. Ganz abgesehen von einer unglaublichen Ignoranz gegenüber dem Menschenrecht auf Lärmbegrenzung, saubere Luft und sicheren Verkehr (ganz nebenbei ist Tempo 30 die effektivste Maßnahme zur Prävention schwerer Unfälle mit Fußgängern und Radfahrenden). Lärm macht krank! Wer von den Ablehnern wohnt noch einmal an einer der viel befahrenen Durchgangsstraßen? Würden Sie selbst für sich und Ihre Familien auch so entscheiden?

Wofür? Weil es endlich, endlich mithilfe der braun-blauen Stimmen gelingt, sich nicht mehr konservativ, sondern destruktiv zu zeigen? Weil man sich die Hände reiben kann, es so allen gezeigt zu haben, wo jetzt der Hase langläuft? Wenn keine Kompromissbereitschaft mehr da ist, bleibt leider das als einziger Eindruck bestehen. Ich fordere den Gemeinderat auf, diesen Beschluss zu korrigieren! Das kann Reutlingen besser!

Sandra Neudert, Reutlingen