»Deutschland – ein demokratisches Land!?«

Ich habe zwar nicht in dieser Zeit gelebt, aber das gab es doch schon einmal, dass Oppositions-Parteien verboten wurden, für Aufrüstung und Krieg propagiert wurde und Deutschland gegen den Rest der Welt antreten wollte; es soll stärkste Militärmacht in der EU werden, 50 Prozent aus dem Haushalt für Verteidigung! Es soll kriegstauglich gemacht werden. Warum? Wer Krieg vorbereitet, will Krieg führen, sagt das Sprichwort. Wir können uns nicht mit der ganzen Welt anlegen. Was ist das für ein schlechter Plan? Das darf doch nicht wahr sein, dass sich das wiederholt, und das bei unserer Geschichte! Eine verteidigungsfähige Bundeswehr, da stimmen doch wahrscheinlich die meisten zu.

Warum eskalieren Deutschland und die EU immer noch den Konflikt und liefern Waffen in die Ukraine, anstatt schnellstmöglich den Dialog zu suchen mit Russland und den USA, die um Friedensverhandlungen bemüht sind? Es sterben jede Woche Tausende von Menschen dort. Ist das christlich? Deutschland fährt einen Konfrontations- und Isolationskurs auf allen Linien. Feinde sind jetzt schon: Russland, die USA, die Opposition, die Rechten, auch Friedensvorschläge von allen anderen Ländern wie zum Beispiel China werden nur abgetan und belächelt. Favorisiert werden Aufrüstung und völlig unrealistische Ziele, es gibt keine Vision, keinen Plan für die Wirtschaft, für uns Bürger. Das haben wir nicht gewählt.

Warum nicht die Kraft in die sterbende Wirtschaft stecken, moderne, CO 2 -neutrale Kernkraftwerke bauen, günstiges Gas aus Russland beziehen? Wir haben die höchsten Energiepreise der Welt!

Eigenes Denken, kritisches Hinterfragen wird als Querdenken verteufelt. Ein Volk, das nicht mehr denken soll und darf ... wohin das wohl führt. Menschen, die Fakten recherchieren und darlegen, Missstände offenlegen wollen, werden als Verschwörer verteufelt, werden aus ihren Stellen geworfen. Kritische Journalisten werden nicht mehr in die öffentlich-rechtlichen Anstalten eingeladen. Wir brauchen Aufklärung über die offensichtlichen Missstände: zu Corona (RKI-Protokolle, die unter Verschluss gehalten wurden und gegen die damaligen Maßnahmen plädiert haben), zu EU-Veruntreuungen unserer Steuergelder, die nicht mehr aufzufinden sind in Milliardenhöhe (Frau Von der Leyen ist seit Jahren angeklagt deswegen, wird aber nicht verurteilt), zum Ukraine-Krieg, zum neuen Pandemievertrag der WHO und zum Geo-Engineering. In vielen anderen Ländern wundert man sich schon über die politischen Vorgehensweisen in dem einst so demokratischen, wunderbaren Land. Danke an den GEA, dass er unsere Leserbriefe noch veröffentlicht!

Karin Kiessling, St. Johann