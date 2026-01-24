»Der Weg spaltet unsere Gesellschaft«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Friedrich Merz hält eine Rede. Plötzlich hält er inne, konzentriert sich auf jemanden im Publikum. Offenbar unterbrach ihn eine Person durch Zwischenrufe. Der Kanzler antwortet dem Störenfried in etwa mit folgenden Worten »[…] Sie bestreiten mich, aber sicher nicht Ihren Lebensunterhalt (…)« (ZDF/Inside CDU). Der Volksvertreter entwertet einen ihm unbekannten Menschen durch die Unterstellung, er sei erwerbslos. Als das Publikum Herrn Merz für diese Reaktion mit Applaus belohnt, ist mir eiskalt. Was sagt dieses Vorkommnis über die Einstellung des Kanzlers zu dem arbeitssuchenden Teil der Gesellschaft aus? Menschen, für die er Verantwortung trägt?

Über die Gruppe der Arbeitgeber höre ich von Merz kein kritisches Wort. Nicht einmal über die Bosch GmbH, die aktuell viele Arbeitslose hervorbringt. Das möchte ich nun übernehmen. Die Zeitschrift Manager berichtet bezüglich Bosch über Gewinneinbußen. Rückgänge sind keine Verluste. Trotzdem scheint es mir, als gerate Stefan Hartung (Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, d. Red) in Panik und entließe überhastet Menschen. Der Organisationspsychologe Carsten Schermuly untermauert meine Einschätzung zum Gefühlszustand des Bosch-CEOs. Schermuly schreibt, dass Mächtige, die ihre Position bedroht sehen, mit starker Furcht reagieren (vergleiche »Die Psychologie der Macht«, 2025).

Angst hemmt die Leistungsfähigkeit aller Menschen. Bis hin zu den »nicht erreichbaren« Bürgergeld-Beziehern. Letzteren will die Koalition die Geldmittel streichen lassen können. Unter »Nichterreichbarkeit« verstehe ich die chronische Abwesenheit als Person, sowie die Resistenz gegen Interventionen des Jobcenters. Meiner Meinung nach kann hinter solchen Verhalten ein Ohnmachtsempfinden stecken. Jobvermittler haben Macht. Laut Schermuly sind Mächtige empathieloser als der Durchschnitt der Gesellschaft. Schermuly schlägt vor, Macht durch Empowerment zu ersetzten. Für mich bedeutet dieser Begriff »Partizipation« durch (Eigen-) Macht.

Was wäre, wenn Bürgergeldempfänger den Jobvermittlern angstfrei sowie auf Augenhöhe begegnen können und gemeinsam die Rückkehr ins Erwerbsleben angingen? Eventuell in Zusammenarbeit mit Unternehmen.

»Die wället nix schaffe! Die wollen das ihnen die Kohle in den … gestopft wird! Und mir sollet des zahlen!«, höre ich meine Kolleginnen durch den Supermarkt rufen, »willscht des?« Nein, antworte ich im Geiste. Ich möchte, dass wir den Weg gegenseitiger Härte verlassen, denn er spaltet unsere Gesellschaft. Und das wird uns mehr kosten als Geld.

Janine Hugot, Reutlingen