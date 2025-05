»Der Staat schreibt dieses Verhalten so vor«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wer arbeitet macht Fehler, wer nicht arbeitet auch! Hier liegt der Fehler aber im System. Sehr geehrte Frau Widmaier, sehr geehrter Herr Bock, dass Sie sich über die Anweisungen einer Caféhaus-Angestellten, die Kinder nicht Platz nehmen ließ, echauffieren, ist ja nachvollziehbar. Aber, dass die Angestellte nur das kommunizieren kann, was ihr Arbeitgeber und im Grunde dieser Staat von ihr verlangt, ist kaum an ihr zu kritisieren.

Dieser Staat mit seiner Finanzbehörde und seinem unbändigen Bedarf an Steuergeldern schreibt genau dieses scheinbar unverständliche Verhalten so vor. So darf leider ein Coffee to go eben nicht am Tisch dieses Cafés konsumiert werden, eher in dem Café daneben, wo er nicht bezahlt worden ist. Dies, weil eben hierauf an der Theke nur ein Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent bezahlt worden ist und am Tisch aber 19 Prozent dieser Steuer angefallen wären.

Hätten Sie aber die Waren im Café nebenan gekauft und sich zum Nachbarn gesetzt, hätte dieser Sie sogar sitzen lassen dürfen mit Ihren Kindern. So aber hätte in Ihrem Fall der Caféhausbetreiber, bei dem Sie gekauft hatten, sich steuerrechtlich strafbar gemacht, wenn er Sie, wie gewünscht, in seinem Café hätte Platz nehmen lassen.

Nun würden die meisten ja wohl glauben, es handle sich doch nur um Kleinigkeiten! Da muss man sagen, diejenigen haben sicher noch nicht erlebt, wie eine Finanzbehörde mit einem »scheinbaren«, auch kleinen Steuersünder umzugehen pflegt. Da fühlen Sie sich dann ganz schnell in ein vermeintlich anderes, linksideologisches Regime katapultiert, wo die Steuerkriminalität weit aus härter bestraft wird als andere erhebliche Straftaten.

Solange wir diese ideologisierte Umverteilungs-Steuerpolitik weiterbetreiben und täglich neue, vom Bürger hoffentlich nicht sofort bemerkte Steuerbelastungen und Abgaben zelebrieren werden, werden wir weiter Stilblüten dieser Art erleben. Also sehen Sie es der Dame an der Kasse nach und setzen Sie sich vor die Tür der Vollstreckungsbeamten des Finanzamtes.

Michael Maier, Reutlingen