»Der Schlüssel zum Frieden liegt bei der Hamas«

In dem Artikel wird ein Mitarbeiter des Auswärtigen Amts zitiert, der meint, es gäbe Grund zu tiefer Sorge bezüglich der Kriegsziele von Israel. Macht sich der Mann, oder überhaupt jemand in der Politik und den Medien, Sorge über die Kriegsziele der Hamas? Die aktuelle Regierung vom Gazastreifen sagt ganz klar: Ziel ist, alle Juden töten und den Lebensraum nach Osten erweitern. Dass die Palästinenser es ernst meinen, haben sie bewiesen: Rund 20.000 Raketen wurden auf vorwiegend zivile Ziele in Israel abgefeuert.

Nach einem Durchbruch der Grenzschutzanlage wurden über 1.000 Juden auf schlimmste Art und Weise ermordet. Viele gefoltert, vergewaltigt, Kinder in ihren Betten erschossen, sowie Jugendliche auf einem Festival. Von ihren Kriegszielen ist die Führung der Palästinenser im Gazastreifen bis heute nicht abgerückt. Das ist auch der Grund, warum die völkerrechtswidrig festgehaltenen Geiseln immer noch nicht frei sind.

Der Schlüssel zum Frieden liegt ganz klar bei der Hamas, die den Krieg begonnen hat. Die Nazis hatten ganz ähnliche Kriegsziele und haben sich erst ergeben, als sie besiegt waren. Der Weg dahin war schmerzlich, aber heute sind wir froh, dass die Alliierten uns befreit haben. Wir sollten der israelischen Armee mehr Vertrauen schenken. Keine Armee der Welt ist besser im Anti-Terrorkampf. Die Weltgemeinschaft sollte der Hamas ganz deutlich zeigen, dass es so nicht geht. Zum Beispiel mit den Steuern, die wir zahlen, werden Palästinenser unterstützt und dies ohne Bedingungen. Nicht einmal die Anerkennung des Staates Israel wird verlangt und trotzdem Millionen überwiesen. An der Stelle schäme ich mich für Deutschland und denke mir: 6 Millionen tote Juden während der Nazizeit sind viel zu viel, wir sollten uns an keinem weiteren Pogrom beteiligen.

Der EU-Ratspräsident Antonio Costa fordert im GEA-Artikel von Israel, ungehinderten Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewähren. Ungehindert, also auch für die Hamas? Israel ist meines Wissens das einzige Land der Welt, das seine Feinde in Kriegszeiten ernährt, mit Strom und mit Wasser versorgt beziehungsweise aufgrund von internationalem Druck versorgen muss. Und das auch noch als angegriffene Seite.

Ich lese oft Nachrichten aus Israel und bin erstaunt, wie einseitig sich viele Menschen in Europa aus Politik und Medien sich auf die Seite der Palästinenser schlagen, obwohl uns doch mit Israel viel mehr verbindet: Demokratie, freie Wahlen, freie Meinungssäuerung, Religionsfreiheit, Wahrung der Menschenrechte, Gleichberechtigung. Beachtet die palästinensische Regierung einen einzigen dieser Werte? Soweit ich weiß nicht. Bleibt zu hoffen, dass die Hamas unter dem derzeitigen militärischen Druck kapituliert, und Geiseln endlich frei lässt. Dann ist dieser Krieg beendet, denn jedes Opfer, egal auf welcher Seite, ist eines zu viel.

Reinhard Werz, Hohenstein