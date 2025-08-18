»Der Koi ist unproblematisch und sehr beliebt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Jeder der zahlreichen Besucher des überaus beliebten Reutlinger Freizeitparks Markwasen weiß aus eigener Erfahrung, dass auch hier der Bestand an Wasservögeln und Insekten jeglicher Art in den letzten Jahren massiv zurückgegangen ist. Das nicht nur im größten der insgesamt fünf Markwasenseen, sondern in allen gleichermaßen.

Was dagegen zumindest in den vergangenen 17 Jahren gleich geblieben ist, das ist ein mittlerweile 80 bis 100 Zentimeter großer farbenprächtiger Koi-Karpfen, der schon damals ein recht stattliches Exemplar war.

Längst ist er zu einem wahren Hingucker geworden. Nun allerdings (GEA vom 3. Juni) wird er von der zuständigen städtischen Fachabteilung und auch Biberberater Albrecht Gorthner als »problematisch« eingestuft. Laut deren Aussagen soll der Koi »Probleme für das ökologische Gleichgewicht« schaffen und unter anderem »den gesamten Froschlaich wegfressen«. Er sorge für den »Rückgang von Wasserpflanzen« und die »Veränderung des Lebensraumes«. »Durch seine Lebensweise und Nahrungsaufnahme beeinträchtigt der Koi das Ökosystem des Sees«, behaupten die »Koi-Experten«. Und sie sprechen sogar fälschlicherweise von ökonomischem Schaden, den der Koi allerdings noch niemals verursacht hat. Als Folge dessen prüft die Stadtverwaltung aktuell »die Möglichkeit zur Entnahme nicht heimischer Fische aus dem Markwasensee mittels Elektrobefischung«. Allen voran die Tötung des bei zahlreichen Parkbesuchern überaus beliebten Koi.

Der Fisch mit seinen leuchtenden Farben ist, anders wie von den Experten vermutet, seit mindestens 17 Jahren der Einzige seiner Art im Markwasensee und kann sich somit gar nicht vermehren. Auch im Vergleich mit den vier kleineren Markwasenseen hat sich der große See als Heimat des Kois in keinster Weise negativ entwickelt! Und das zumindest seit dem Jahr 2008! Da nämlich konnte ich den schon damals recht stattlichen Koi nachweislich neben der Holzbrücke fotografieren, in den Folgejahren immer wieder mal. In den 17 Jahren hat hat er im Vergleich zu den Bibern, die der Stadtkasse schon zigtausende Euros gekostet haben und die tagsüber noch nie jemand gesehen hat, nicht einen einzigen Euro gekostet. Und nun soll er »entnommen« werden, auch weil er als invasive Art »hier nicht hergehört«.

Was für ein Wahnsinn und Schwachsinn zugleich – da sind sich alle der von mir bislang darauf angesprochenen Parkbesucher einig. So wie ich hoffen nun alle Naturfreunde im Markwasen und darüber hinaus, dass sich die hierfür Zuständigen der Reutlinger Stadtverwaltung und auch Herr Gorthner besinnen und sich von ihrem absurden Vorhaben, den Koi-Karpfen zu »entfernen«, besser gesagt völlig sinnlos zu töten, doch noch verabschieden.

Noch kann man den überaus farbenprächtigen Koi gelegentlich in den Abendstunden nahe der Holzbrücke bewundern.

Dietmar Czapalla, Reutlingen