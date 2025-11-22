Bitte aktivieren Sie Javascript

Wenn ich jeden zweiten Tag über die geplante Stadtbahn lesen muss, dann wundere ich mich schon sehr, wie mit uns Bürgern umgegangen wird. Also der Bau dieses völlig nutzlosen, aber äußerst teuren Glashauses wurde einfach gemacht, trotz leerer Kassen. Unsere Meinung darüber wird als »Stammtischgeschwätz« abgetan.

Eine Bürgerabstimmung zur Stadtbahn wird selbstverständlich abgelehnt, weil man schon jetzt weiß, dass die Mehrheit der Reutlinger Bürger dagegen ist. Egal, trotz größter Schuldenlast, Reutlingen wird zur Großbaustelle – koste es, was es wolle. Und das über mehrere Jahre.

Es wird ein zweites Stuttgart 21 in Kleinformat. Das ist jetzt schon jedem klar. Und der Bahnverkehr nachher wird genauso gut funktionieren, wie seit Jahren in ganz Deutschland. Das nenne ich Behördenwillkür.

Susanne Weimer, Reutlingen