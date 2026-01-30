»Das macht mir und vielen anderen große Sorgen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Müssen wir uns immer mehr Sorgen um unsere Gesundheitsversorgung machen? Ist man wie viele Ältere auf die Gesundheitsvorsorgung angewiesen, ja, dann kann man sich tatsächlich ernsthafte Sorgen machen. Im Alltag sieht die aktuelle Gesundheitsversorgung so aus: In fast allen Arztpraxen sind nur noch Online-Termine möglich, bei der Buchung sind meist lange Wartezeiten erforderlich, aber es wird vorab auch bereits gefiltert – ist man gesetzlich versichert oder Privatpatient?

Eine Vielzahl an Praxen ist gar nicht mehr telefonisch erreichbar. Arztbesuche finden dann in der Regel im Minutentakt statt. Ein richtiges Gespräch zwischen Patient und Arzt findet oft gar nicht mehr statt. Ärzte und Ärztinnen nehmen sich so gut wie keine Zeit mehr für ihre Patienten, viele ärztliche Versorgungen, die früher vom Arzt selbst erledigt wurden, werden heute an die Helferinnen und Helfer übertragen.

Auch die Öffnungszeiten der Praxen haben sich erheblich zum Nachteil der Patienten verändert, häufig kommt es dann zu Wartezeiten, die über mehrere Monate andauern. Viele Arztpraxen nehmen gar keine neue Patienten mehr auf, man fragt sich, wie kann das sein? Leider ist es heute auch gängige Praxis, dass Patienten ins Hausärzteprogramm gezwungen werden, obwohl es nicht zulässig ist. Durch lange Wartezeiten, aber auch mangelnde gute ärztliche Versorgung verschlimmern sich oft Krankheiten von Patienten, die letztlich zu noch mehr Kosten für die Krankenkassen, aber auch in schlimmeren Fällen zu einem früheren Tod führen können.

Wir hatten eine wirklich gute ärztliche Versorgung, was hat dazu geführt, dass sich unser Gesundheitssystem so zum Negativen entwickelt hat? Nicht der Patient steht mehr im Fokus, sondern immer mehr finanzielle Interessen. Denn die Zuzahlungen haben ebenfalls in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Sodass viele Rentner, die schon in Altersarmut leben, sich oft unser modernes und sehr teuer gewordenes Gesundheitssystem gar nicht mehr leisten können.

Vergessen und übersehen wird heute oft auch, dass Patienten oft sehr lange Wege zum Arzt oder in eine Klinik in Kauf nehmen müssen. Dabei sind viele Menschen, gerade ältere, gar nicht mehr in der Lage, so lange und weite Wege zurückzulegen. Unsere Politiker denken im Gesundheitsbereich nur an Kürzungen, über Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung denken sie nicht nach, wobei ich akuten Handlungsbedarf sehe.

Dieter Leyhr, Reutlingen