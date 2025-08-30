»Das kann auf Dauer nicht gut gehen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Werter Herr Jahraus, Ihre vielen Fragen an Frau Reiche lassen sich ganz einfach beantworten, indem man sich die Energiewirtschaft genauer anschaut. Deutschland braucht um die Mittagszeit den meisten Strom, um die 75 Gigawattstunden. Davon müssen 15 Prozent aus konventionellen Kraftwerken kommen – um die Netzspannung aufrechtzuerhalten und einen Blackout wie in Spanien zu verhindern, und um abends gleich genügend Strom liefern zu können, wenn die Sonne untergeht.

In Deutschland gibt es circa 3,4 Millionen PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von 105 Gigawatt, von denen 50 Gigawatt nicht abstellbar sind, und circa 30.000 Windenergieanlagen (WEA) mit einer installierten Leistung von etwa 70 Gigawatt. Das sind 2,3 mal mehr, als in der Spitzenzeit gebraucht werden. Das heißt, wir haben an jedem sonnigen Wochenende das Problem, dass mehr Strom produziert als gebraucht wird. Der Strompreis fällt in den Minusbereich, viele Anlagen müssen abgeschaltet oder heruntergeregelt werden. Die Einspeisgebühr wird trotzdem bezahlt und den zu viel produzierten Strom will niemand umsonst, man lässt sich die »Vernichtung« bezahlen. (Am 4. Mai 2025 waren es 21 Cent pro Kilowattstunde. Es handelte sich um 13 Gigawattstunden = 3,25 Millionen Euro). Im letzten Jahr zahlten die deutschen Steuerzahler 761 Millionen Euro für Strom, der wegen notwendigen Abregelungen gar nicht produziert wurde. Im Jahr 2024 gab es 457 Stunden lang einen negativen Strompreis, in diesem Jahr werden es voraussichtlich noch mehr Stunden.

Abends ist es dann so, dass die WEA enttäuschend wenig Strom liefern. Meist sind es einstellige Werte, mal 3, 6, oder 9 Gigawattstunden, höchst selten mal über 20 Gigawattstunden. Die Energie im Wind hat so nachgelassen, dass alle WEA zusammen im ersten Quartal 31 Prozent weniger Energie erzeugt haben als im Jahr zuvor. Auch im Moment sieht es nicht gut aus. Von den 66 Windparks eines großen Energieversorgers stehen oft die Hälfte der Anlagen, weil es zu wenig Wind gibt, oder bei Tag, weil zu viel Solarstrom produziert wird.

Nachts braucht man um die 50 Gigawatt, es geht nie ohne konventionelle Kraftwerke oder Atomstrom aus Frankreich. Die Strompreise sind oft horrend hoch. Im November letzten Jahres kostete eine Kilowattstunde mal 80 Cent. Deshalb ist es sinnvoll, dass Frau Reiche jetzt das Steuergeld nicht für abgeregelte PV-Anlagen und WEA einsetzt, sondern für Gaskraftwerke, damit wir nicht jede Nacht vom Ausland abhängig sind und jeden geforderten Preis zahlen müssen. Dafür, dass alle Atomkraftwerke, die Strom zu 2,5 Cent produziert hätten, abgeschaltet wurden; und auch die Kohlekraftwerke nach und nach abgeschaltet werden, ist Frau Reiche nicht verantwortlich. Und wenn sie die Netzgebühren teilweise auf die Betreiber von Windparks und PV-Anlagen übertragen will, ist das logisch, denn deretwegen müssen oft kilometerlange Leitungen und viele Umspannwerke gebaut werden. Schließlich profitieren diese auch von der Einspeisung. Was Speichersysteme und Wasserstoff betrifft, sagen viele Experten, dass das für eine 83-Millionen-Industrienation viel zu teuer wäre.

Konventionelle Kraftwerke produzierten rund um die Uhr Strom und waren in der Regel mindestens zu 80 Prozent ausgelastet. Das war wirtschaftlich. Sonnen- und Windenergie sowie die Back-up-Systeme können nie kostengünstig sein, weil sie zu kurze Laufzeiten haben. Es ist der Steuerzahler, der die Gewinne subventioniert. Das kann auf Dauer nicht gut gehen.

Edith Steinmaier, Trochtelfingen