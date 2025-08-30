»Da bleibt mir die Spucke weg«

Bitte aktivieren Sie Javascript

In diesen Zeiten ist man ja schon einiges gewohnt, wundert sich kaum noch über sonderbare oder gar abwegige Ideen von Politikern und Fachleuten – egal zu welchem Thema. Aber was sich DIW-Chef Marcel Fratzscher jetzt einfallen ließ, verursacht bei mir akute Mundtrockenheit und zunächst Sprachlosigkeit. Von uns Rentnern eine Pflicht zur sozialen Arbeit einzufordern, ist schon ziemlich frech. Das Argument, wir Babyboomer hätten ja vom Wirtschaftswunder profitiert, ist hanebüchen.

Der Herr Fratzscher sollte sich mal die Schar der Ehrenamtlichen in Deutschland genau anschauen. Was glaubt er denn, wer wuppt hauptsächlich die Tafeln? Die Tierheime? Die Stadtteilinitiativen? Welches Durchschnittsalter wird er da finden? Hat er sich schon mal mit Lesepaten unterhalten? Der allergrößte Teil dieser Menschen sind im Rentenalter! Sehr viele von uns (ja, ich bin auch Rentnerin) kümmern sich um Enkelkinder, damit die Eltern arbeiten gehen können, ohne auf öffentliche Kinderbetreuung angewiesen zu sein.

Und all das leisten Menschen (freiwillig) ehrenamtlich, die schon viele Lebensjahre auf den Buckeln haben, nicht immer bei bester Gesundheit sind und die vor allem eine lange Zeit der Berufstätigkeit geschafft haben. Ich bin seit vorigem Jahr Rentnerin, nach fast 51 Jahren Berufstätigkeit. Na gut, zwei Jahre Familienpause muss ich zugeben. Als Alleinerziehende war mir nicht mehr möglich. Und als Alleinerziehende konnte ich keine große Karriere machen, in der prägenden Zeit waren Überstunden oder wochenlange Abwesenheiten für Seminare nicht möglich. Entsprechend schmal ist meine Rente. Ich komme gerade so zurecht, wenn keine größeren Anschaffungen nötig werden. Laut meiner Rentenberechnung habe ich im Lauf meines Arbeitslebens etwa 170.000 Euro in das Rentensystem eingezahlt – zusammen mit meinen Arbeitgebern. Das ist eine Menge Geld, die Zinsen dafür vermag ich gar nicht auszurechnen. Ich finde, wir Rentnerinnen und Rentner haben es verdient, uns jetzt endlich auszuruhen!

Das Schönste an der Rente ist die Freiheit, die Selbstbestimmung, die eigene Entscheidung über die eigene Zeit. So viele Jahre war das nicht möglich – und jetzt kommt so ein kluger Ökonom auf die Idee, uns noch einmal in die Pflicht zu nehmen? Ehrlich, Herr Fratzscher, das ist unverschämt.

Marion Fischer, Reutlingen