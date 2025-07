»Brauchen lebendiges Nachtleben«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Es ist verständlich, dass Anwohner der Reutlinger Innenstadt sich über Lärm oder Müll ärgern – und natürlich sollten diese Probleme ernst genommen werden. Doch die Schlussfolgerung, das Nachtleben quasi als »invasive Pflanze« darzustellen, verkennt die gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung einer aktiven Ausgehkultur. Innenstädte sind per Definition belebte Orte. Wer in zentraler Lage wohnt, muss in einer gewissen Weise mit urbanem Leben – also auch mit Geräuschen in den Abendstunden – rechnen. Im Gegenteil: Das Nachtleben in Reutlingen ist ausbaufähig. Wer junge Menschen, Kreative, Künstler und Studierende in der Stadt halten möchte, muss ihnen auch nach 23 Uhr etwas bieten. Meine Generation (50+) freut sich ebenfalls über eine lebendige Stadt und die Möglichkeit, länger auszugehen.

Eine früh einsetzende Sperrstunde vertreibt nicht nur Gäste, sondern auch Gastronomiebetriebe, Veranstalter und letztlich urbane Lebendigkeit. Die Stadtverwaltung sollte vielmehr gemeinsam mit Gastronomie, Anwohnern und Ordnungsamt tragfähige Konzepte entwickeln: bessere Müllentsorgung, nächtliche Streetworker-Teams, klare Lärm- und Verhaltensregeln und bei Bedarf Sanktionen gegen rücksichtslose Gäste. Aber bitte keine Rückabwicklung des öffentlichen Nachtlebens. Reutlingen verfügt über eine attraktive Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität – tagsüber. Nach Einbruch der Dunkelheit jedoch zeigt sich ein anderes Bild: Viele Lokale schließen früh, das Nachtleben ist eingeschränkt, und junge Menschen weichen auf Städte wie Tübingen oder Stuttgart aus. Das hat nicht nur kulturelle, sondern auch wirtschaftliche Folgen: sinkende Attraktivität für Reutlinger Bürger, schrumpfende Gastronomie-Szene, Kaufkraftabwanderung.

Die landesweite Sperrzeitregelung (3 Uhr werktags, 5 Uhr am Wochenende) erlaubt kommunale Ausnahmen. Meiner Meinung nach, sollte diese Möglichkeiten stärker genutzt werden – zum Beispiel durch Verlängerung der Außenbewirtschaftung am Wochenende (Freitag und Samstag) bis mindestens 0 Uhr, auch in der Oberamteistraße; Sonderregelungen für Kulturveranstaltungen, Clubs oder bestimmte Zonen; Modellversuche für eine »lange Freitagnacht« in Kooperation mit Gastronomie und Ordnungsamt – besonders in den »lauen« Sommernächten. Reutlingen hat Potenzial, eine lebenswerte Stadt für alle Generationen zu sein, nicht nur für Frühschläfer. Eine offene, lebendige Innenstadt lebt vom Miteinander, nicht vom Rückzug in Stille.

Mathias Zweigle, Reutlingen