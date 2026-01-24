»Brauchen kurzen Weg von Stadtbahn zu Bus«

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Anschluss am Bahnsteig gegenüber!« So heißt es seit Einführung der Intercity-Züge im Jahr 1971, wenn in einem Knotenbahnhof von einem IC (oder heute ICE) in einen anderen umgestiegen werden muss. Wer schon einmal mit einem ICE von Stuttgart nach Mannheim fuhr und dort in den ICE Richtung Hamburg umsteigen musste, weiß es zu schätzen, wenn der andere Zug auf dem gegenüberliegenden Gleis am selben Bahnsteig hält, und der Fahrgast nicht mit seinem Gepäck durch die Unterführung seinen Weg suchen muss. »Anschluss am Bahnsteig gegenüber!« – Bestandteil des IC/ICE-Konzepts seit fünfzig Jahren!

Was sich im Fernverkehr bewährt hat, sollte auch für den ÖPNV und somit auch für die Mobilitätsdrehscheibe in Bad Urach gelten! Wir brauchen einen kurzen Weg vom Zug der künftigen Regional-Stadtbahn zum Bus und umgekehrt! 200 Meter Fußmarsch mit Gepäck und/oder Kindern sind auf die Dauer zu viel, erst recht für ältere und mobilitätseingeschränkte Personen!

Als 1998/99 die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des Personenverkehrs auf der Ermstalbahn geschaffen wurden, musste man sich an die damaligen Gegebenheiten halten. Eine Überquerung der B 28 mit einem konventionellen Bahnübergang war nicht möglich, sodass die gegenwärtige Lösung mit Bahnhof auf der anderen Straßenseite und Unterführung für die Fahrgäste alternativlos war. Doch inzwischen ist die Entwicklung weiter gegangen.

Schienenfahrzeuge, die sowohl nach Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) auf Eisenbahnstrecken als auch nach Bau- und Betriebsordnung für Straßenbahnen (BOStrab) auf Stadtbahnstrecken verkehren dürfen, wurden konstruiert und sind zum Beispiel in Karlsruhe schon seit Jahren im Dienst. Solche Fahrzeuge, die »TramTrains«, werden auch nach EBO auf der Ermstalbahn verkehren und nach BOStrab in die Reutlinger Innenstadt fahren.

Nun kann man aber auch in Bad Urach diese Möglichkeit der beiden Systeme nutzen: Der als Eisenbahn (nach EBO) bis zum Haltepunkt Ermstalklinik fahrende Zug kann als Straßenbahn/Stadtbahn nach BOStrab über die B 28 bis zur neuen Mobilitätsdrehscheibe weiterfahren! Dafür braucht das schnell beschleunigende und stark bremsende Fahrzeug nicht den klassischen Bahnübergang mit langen Schließzeiten, eine Ampel reicht. Die Kraftfahrzeuge auf der B 28 müssen wirklich nur für wenige Sekunden anhalten.

Wie das funktioniert, kann man beispielsweise in Stuttgart-Möhringen beobachten, wo die Stadtbahn die vielbefahrene Plieninger Straße kreuzt. Und dann hätten wir die Möglichkeit, mit wenigen Schritten von der Bahn in den bereitstehenden Bus umzusteigen. Da lohnt es sich nicht einmal, den Schirm aufzuspannen!

Dass die Bahn dann näher am Stadtkern hält, ist schön. Viel wichtiger ist aber, dass mit der neuen Mobilitätsdrehscheibe der ÖPNV für die Reisenden aus der Nachbarschaft, die Bus und Regionalstadtbahn als Einheit erleben sollen, attraktiver wird.

Ich appelliere an die Mitglieder des Bad Uracher Gemeinderats: Machen Sie den Weg frei für eine zukunftsorientierte Lösung des ÖPNV in Bad Urach!

Dieter Reichhold, Bad Urach-Seeburg