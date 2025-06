»Brauchen Entspannungspolitik«

Bitte aktivieren Sie Javascript

In seinem Kommentar am 12. Juni auf Seite 3 behauptet David Drenovak, dass Wladimir Putin über die Ukraine hinaus »seinen Blick schon jetzt weiter nach Westen gerichtet« hat. Der Russe kommt! Diese Erzählung wird uns schon seit Jahrzehnten gepredigt und sie wird auch durch stete Wiederholung doch nicht richtiger! Nicht nur die Behauptung ist ärgerlich; unsere Reutlinger Regionalzeitung zeigt sich Tag für Tag auch noch ganz weltmännisch als felsenfeste Kriegspartei, für die es zur Aufrüstung keine Alternative gibt! Würde derlei kriegerisches Konzert nicht so viele Menschen beeindrucken und ängstigen, könnte man darüber hinwegsehen. So aber ist Widerspruch notwendig und zu erinnern, was »vierte Gewalt« im Staat eigentlich bedeutet. Nämlich nicht bloße Übernahme von Regierungsbehauptungen, sondern deren kritische Befassung und Überprüfung! Beides leistet Herr Drenovak nicht im Geringsten! Mehr noch, den Autoren und Unterzeichnern des SPD-Memorandums wirft er ganz platt vor, »nicht in der Realität angekommen zu sein«. Nun ist der Herrschaftsanspruch über »Realität« so alt wie jede politische Propaganda und schon immer strittig oder fragwürdig. Im Fall der behaupteten militärischen Bedrohung des Westens durch Russland ist zu fragen, wie glaubhaft diese Behauptung ist, wenn Russland nun schon drei Jahre an der Ukraine nagt, und auch noch Unterstützung von Nordkorea benötigt. Wäre es statt militärischer Aufrüstung nicht Erfolg versprechender, der Ukraine den Nato-Beitritt zu versagen? Wären nicht Verhandlungen und freie Wahlen unter UN-Aufsicht in den ukrainischen Landesteilen eine Alternative zum Schlachtfeld? Und wie viel zerrissene Leiber ist ein Quadratkilometer Ukraine eigentlich wert? Kurz: Wir brauchen die Besinnung auf glaubwürdige Entspannungspolitik unter Verzicht auf fortgesetzte Feinbildpflege. Da helfen Blicke in wissenschaftliche Arbeiten der Friedens- und Konfliktforschung, die auch auf eigene Fehler und Versäumnisse in Vergangenheit hinweisen! Und wir brauchen die Absage an eine Aufrüstung, die völlig sinnfrei auf Prozentzahlen des Bruttosozialprodukts basiert. Es ist am Ende doch ganz einfach: Rüstung bedeutet Krieg.

Manfred Kober, Pfullingen