»Brauchen Bahn auf freier Trasse«

In wenigen Tagen steht die Entscheidung über die Trassenführung der zukünftigen Regionalstadtbahn im Reutlinger Stadtgebiet an: Der Reutlinger Gemeinderat wird entscheiden müssen, ob die Stadtbahn durch die Lederstraße, die Gartenstraße oder die alte Trasse an der Panoramastraße führen soll. Alle Versuche, die Entscheidung durch Gutachten objektivierbar zu machen, sind (erwartungsgemäß) fehlgeschlagen. Alles liegt jetzt am Bauchgefühl der Gemeinderäte!

Interessanterweise hat der Pfullinger Gemeinderat, der für sein Stadtgebiet vor derselben Frage stand, dieser Tage eine Entscheidung getroffen: Die Stadtbahn wird auf der alten freigehaltenen Trasse die Pfullinger Innenstadt lediglich tangieren und damit für rasches Vorankommen und weniger Belästigung beim Bau führen! Warum nehmen wir Reutlinger uns daran nicht ein Beispiel! Wir haben auch eine freigehaltene Trasse entlang der Panoramastraße vom Hauptbahnhof mit vorhandener Querung der Karlstraße und freier Streckenführung bis zum Südbahnhof. Es muss nichts abgerissen werden, keine Kanalisation, Strom, Fernwärme oder Wasser müssen verlegt werden, keine Querung muss erzwungen werden, alles ist schon da!

Denken wir an Stuttgart 21: Eine ganze Generation lebt schon in Provisorien, Dreck, Unzuverlässigkeit und Ärger wegen der Bautätigkeit am Hauptbahnhof im Herzen der Landeshauptstadt. Kein Termin wird eingehalten, die Kosten explodieren laufend, auch Experten bestreiten die Sinnhaftigkeit des Projekts von damals! Und nun machen wir genau dieselben Fehler: Warum soll es denn hier besser laufen! Auch wir werden die nächsten 10, 20 Jahre unsere Stadt umwühlen und nicht wissen, wie wir die ungeplanten Zusatzkosten stemmen sollen. Die Befürworter der Innenstadttrassen werden sich achselzuckend abwenden oder wie in Stuttgart sagen: Wenn wir das gewusst hätten! Deshalb meine Bitte an die Gemeinderatsmitglieder: Die Entscheidung über die Trassenführung soll eine Entscheidung für die Zukunft sein! Wir brauchen eine Regionalbahn auf der freien Trasse, die den Namen verdient und die Lücke von Reutlingen auf die Alb rasch schließt. Was wir nicht brauchen, ist eine Bimmelbahn durch die Reutlinger Innenstadt!

Dr. Thomas Steinmayer, Reutlingen