»Bitte noch einmal prüfen«

Liebe Gemeinderäte, ich bitte Sie eindringlich, noch einmal zu prüfen, ob es unbedingt notwendig ist, zwei Windräder mit je 260 Höhenmetern zu errichten. Sie haben sich sicher mit dem Thema Windkraft intensiv beschäftigt und wissen daher, dass diese Riesentrümmer auch viele Nachteile haben. Haben Sie die folgenden Punkte berücksichtigt? Hohe Investitionskosten, hohe Rückbau-/Entsorgungskosten, Zerstörung des Wald-Ökosystems, Beeinträchtigung von Tier und Mensch durch Infraschall, Abgabe giftiger Chemikalien. An sonnigen und windigen Tagen wird schon heute mehr Strom erzeugt als verbraucht werden kann. Entweder werden Windräder dann abgeschaltet und die Betreiber müssen entschädigt werden, oder der Strom wird ans Ausland abgegeben, ebenfalls auf unsere Kosten. Für jedes Windrad in Deutschland muss ein Reservekraftwerk existieren, welches im Fall einer Dunkelflaute die gleiche Leistung erzeugen kann.

Wie gut erforscht sind die Effekte, dass es durch viele Windräder zu trockeneren Böden und weniger Wind kommt/kommen kann? Wie viel CO 2 wird tatsächlich eingespart, unter Berücksichtigung der abgeholzten Bäume, dem Bau und irgendwann Rückbau der Windräder, dem Bau der Reservekraftwerke? Ein Gemeinderat aus Lichtenstein sagte, er sei richtig erschrocken in Bezug auf den derzeitigen Bau des Windparks Hohfleck auf Sonnenbühler Gemarkung. Da sei ja der ganze Wald abgeholzt.

Gilda Klemm, Reutlingen