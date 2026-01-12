»Bitte aus dem Sortiment nehmen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr geehrte Verantwortliche für das Sortiment der Discounter und Verkaufsstellen in Reutlingen, bitte nehmen Sie in Reutlingen kunststoffähnliche Kompostbeutel aus Ihrem Sortiment.

Der Biomüll der Stadt Reutlingen wird nicht kompostiert, sondern Biogas hergestellt. Der Reutlinger Entsorgungsbetrieb (TBR) leert die Biomülltonnen nicht, wenn diese Komposttüten oder Plastik in der Tonne ist. Leider sind in Wohnanlagen mit vielen Bewohnern einige nicht informiert, kaufen und verwenden leider kunststoffähnliche Kompostbeutel.

Kann die Verwaltung der Stadt Reutlingen mittels Handelskammer auf die Verkaufssortiment-Verantwortlichen und Firmen Einfluss nehmen? Helfen Sie bitte den Reutlinger Bürgern.

Sabine Schlenker, Reutlingen