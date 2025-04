Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Dienstag, 25. März, bin ich unachtsamerweise über einen unebenen Pflasterstein in Höhe des Finanzamts gestolpert und auf mein Gesicht gestürzt. Ich bin noch heute überwältigt von den vielen fürsorglichen und liebevollen Helfern und möchte mich mit diesem Leserbrief bei allen Passanten, Mitarbeitern des Finanzamts sowie dem Rettungsdienst und dem Kreisklinikum in Reutlingen bedanken.

Mir geht es inzwischen wieder den Umständen entsprechend gut. Außer einer gebrochenen Nase und einer Prellung der rechten Schulter habe ich zum Glück keine schweren Verletzungen zurück behalten.

Mir hat dieser Vorfall gezeigt, dass es in unserer heutigen schnellen Welt auch noch Menschen gibt, die bedingungslos helfen und die Misslage anderer sofort erkennen.

Marianne Fromm, Reutlingen