»Bevölkerung wurde gespalten«

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rebmann, das Baugebiet Rübteile 2 in Hengen war ursprünglich als Bauplatzangebot für örtliche Dienstleistungen, Handwerk und Industrie gedacht. Durch einen Kontakt der Stadt Bad Urach zum weltweit tätigen Branchenriesen Amazon hat sich die Möglichkeit eröffnet, einen Teil dieses Unternehmens in Hengen anzusiedeln. Über die geplante Ansiedlung des Unternehmens wurde die Öffentlichkeit erst sehr spät und erst nach öffentlichem Druck informiert. Das hat uns nicht gefallen.

Der Unmut und das Missfallen der Hengener Bevölkerung in Blick auf diese Industrieansiedlung hat sich bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2024 gezeigt. Sie konnten nach 16-jähriger erfolgreicher Arbeit für Ihre Politik in Hengen nur eine Minderheit von rund 40 Prozent gewinnen. Trotz dieses deutlich formulierten Wählerwillens wurde das Bebauungsplanverfahren zugunsten einer Ansiedlung von Amazon weiterentwickelt und dadurch die Bad Uracher und Hengener Bevölkerung unnötig gespalten.

Ein großer Teil der Bevölkerung von Bad Urach möchte Amazon ganz einfach in Hengen nicht haben. Durch diese wenig sensible Ansiedelungspolitik wurde die Bevölkerung gespalten – in einer Zeit, in der man von einem erfolgreichen Bürgermeister einer Schäferlaufstadt erwarten müsste, dass er »seine Schäfchen beieinander hält«.

Ich beantrage also, den Bebauungsplan so zu beschließen, wie er entwickelt wurde – schon wegen der vielen Vorarbeit – und in der Satzung zu bestimmen, dass die Bauflächen für den örtlichen Bedarf bestimmt sind.

Alfred Rupp, Bad Urach