»Belastungen müssen fair verteilt werden«

Mit Interesse habe ich den Bericht über den geplanten Windpark am Rammert gelesen. Die dort geschilderten Sorgen der Bürgerinnen und Bürger – etwa zu Lärm, Natur- und Artenschutz sowie fehlender Beteiligung – sind für uns in der Ortschaft Kettenacker auf der Schwäbischen Alb sehr gut nachvollziehbar.

Nachdenklich stimmt jedoch ein grundsätzlicher Widerspruch: Während in stadtnahen Bereichen wie Tübingen bereits einzelne Windkraftprojekte auf erheblichen Widerstand stoßen, sehen sich kleine Ortschaften auf der Alb mit einer massiven Konzentration von Anlagen konfrontiert. In unmittelbarer Nähe von Kettenacker sind Planungen aus mehreren Regionalverbänden vorgesehen – mit An-lagenhöhen von über 260 Metern und in geringer Entfernung zur Wohnbebauung.

Auffällig ist dabei, dass Akteure wie die Stadtwerke Tübingen im eigenen Umfeld sehr sensibel auf Konfliktpotenziale reagieren, gleichzeitig aber Projekte unterstützen, die andernorts zu einer deutlich stärkeren Verdichtung führen. Der Eindruck entsteht, dass das, was man sich selbst nur begrenzt zumuten möchte, im ländlichen Raum umso umfassender um-gesetzt wird.

Es geht dabei nicht um eine grundsätzliche Ablehnung der Windkraft. Entscheidend ist, dass die Energiewende mit Au-genmaß erfolgt und die Belastungen fair verteilt werden. Wenn in Tübingen bereits darüber diskutiert wird, ob wenige Anlagen noch akzeptabel sind, sollte diese Frage auch für kleine Ortschaften gelten.

Steffen Steinhart, Kettenacker