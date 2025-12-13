»Beiträge seit 2017 stabil«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Herrn Steinmaier und anderen Leserbriefschreiberinnen und -schreibern sei Dank, dass sie die Angriffe auf die Altersbezüge von Rentnerinnen und Rentner nicht unwidersprochen hinnehmen.

Entgegen der Behauptung der sogenannten »Jungen Gruppe« in der CDU-Fraktion explodieren die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht, sie sind vielmehr stabil seit 2017 bei 18,6 Prozent. Wer davor in Arbeit war, hat höhere Beiträge gezahlt. Der Anteil der Bundeszuschüsse an den Gesamtausgaben der Rentenversicherung ist dabei praktisch unverändert geblieben.

Die Besteuerung der Rentenbezüge seit 1. Januar 2005 geht allerdings nicht auf die Initiative von Gerhard Schröder zurück, sondern hatte zwingend aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 6. März 2002 zu erfolgen.

Karl Manegold, Reutlingen