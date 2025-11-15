»Beide Projekte bieten langfristig Chancen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Bericht hat dazu geführt, dass das Telefon beim Gewerbe- und Handelsverein (GHV) Pfullingen nicht mehr still stand und viele Mails im Postfach waren. Im GEA vom 28. Oktober (»GHV zieht Bilanz«) sprachen sich die anwesenden GHV-Mitglieder eindeutig zur Innenstadttrasse der Regionalstadtbahn aus. Argumente vom GHV sind im Kasten zum GEA-Bericht am 12. November teils genannt. Nicht alle aufgeführten Firmen sind Mitglied im GHV. Unsere Mitglieder haben die Einladung mit Tagesordnungspunkten zur Jahreshauptversammlung »firstgerecht« erhalten und konnten Fragen/Anträge schriftlich einreichen! Selbstverständlich haben die von Klaus-Jürgen Michalik (Gemeinderat FWV) befragten Händler das Recht, ihre Meinung zur Trassenführung der Regional-Stadtbahn ebenfalls zu äußern. Es gibt Argumente für die Innenstadttrasse, aber auch für eine Bahntrasse, die in GEA-Berichten in der Vergangenheit veröffentlicht wurden.

Im Bericht vom 12. November wird außerdem von den Händlern die Umgestaltung des Lindenplatzes angesprochen. Wir fragen uns, ob Herr Michalik die von ihm angesprochenen Händler zeitgleich über die Innenstadtentwicklung Lindenplatz/Innenstadt Süd informierte, dass das zusammen mit dem Mobilitätskonzept Pfullingen und der Regional-Stadtbahn-Trassenführung gesehen werden muss. Das wäre in der Diskussion notwendig und fair gewesen, da die Umgestaltung Lindenplatz (auch ohne Innenstadttrasse) eine generelle Reduktion des Verkehrs auf dem Platz vorsieht – mehr Grünflächen, zum Beispiel Baumhain, Sitzgelegenheiten … und dadurch Reduzierung der Parkmöglichkeiten. Es soll dadurch eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität und besserer Zugang zu den Geschäften erreicht werden.

Informationen über Regional-Stadtbahn-Trassenführungen oder Innenstadtentwicklung können in den Rathausinformationen von jedem interessierten Bürger und jeder Bürgerin abgerufen werden.

Beide Projekte bieten langfristige Chancen für Händler, Gastronomie und Dienstleistungen in der Pfullinger Innenstadt: durch bessere Erreichbarkeit, gesteigerte Aufenthaltsqualität und erhöhte Frequenz. Natürlich bringt jede Bauphase Einschränkungen mit sich: Temporäre Zugangsbeschränkungen, Lärm und weniger Parkmöglichkeiten können den Kundenfluss bremsen. In dieser Phase sind wir als Gewerbe- und Handelsverein gern bereit, mit gemeinsamen Aktionen die Innenstadt trotzdem attraktiv und lebendig zu halten!

Sieglinde Schairer, Pfullingen, für den Vorstand des Gewerbe- und Handelsvereins