»Bürgerwille zu Grabe getragen«

In der Sitzung vom 22. Juli sagt ein Gemeinderat: »Sie kämpfen im Ehrenamt gegen Windkraft, wir kämpfen für die Bürger.« Mit dem, was da zwischen den Zeilen zu lesen ist, bin ich nicht einverstanden.

516 Bürger haben das Bürgerbegehren unterschrieben. Sollen die etwa gegen ihre eigenen Interessen unterschrieben haben, nur weil der Gemeinderat der Meinung ist, dass nur er für die Interessen der Bürger kämpfen könne. Das Bürgerbegehren ist laut Gemeindeordnung möglich, ein Bürgerentscheid nur, wenn man die Möglichkeit dazu bekommt.

Eine über das vierfach größere Fläche dem Regionalverband anzubieten und die Fläche mit Windrädern vollzustopfen und dann zu sagen, die Stadt habe durch ihre Stellungnahme bereits erreicht, dass die Flächen reduziert wurden. Das klingt wie Hohn, ist aber Realität. Zum wiederholten Mal wurde darauf hingewiesen, dass das Gebiet RT-05 als Alternative zu RT-O4 vom Ortschaftsrat Steinhilben angeboten wurde, nicht als zusätzliche Fläche, wie Ortsvorsteher Ott in dieser Sitzung nochmals betonte. Die Fläche wurde dem Regionalverband aber zusätzlich gemeldet.

Sätze wie: »Wir werden weiter sachlich mit dem Thema umgehen« oder »wir nehmen das Thema ernst und nicht auf die leichte Schulter«, sind für mich mehr als unaufrichtig. Bei uns soll aber trotzdem versucht werden, auch auf dem zweiten Gebiet Windräder zu installieren. Auch bei der Information der Bürger in Bezug auf Windkraft wurde in Trochtelfingen schon immer der Stecker gezogen.

Die Einspruchsfrist der Bürger bewusst unmöglich zu machen, indem die Beschlüsse erst bekanntgegeben werden, wenn der Vertrag schon unterschrieben ist. Das haben wir schon erlebt. Das nenne ich raffiniertes formales Aushebeln. Und dann zu sagen: »Bürgerentscheide gehören zu unserer Entscheidungskultur«, ist für mich mehr als unaufrichtig. Dass dem Gemeinderat keine Bedenkzeit eingeräumt wurde, um die Entscheidung zu vertagen, lag daran, dass der Tagesordnungspunkt auf dem letztmöglichen Tag lag, an dem der Gemeinderat eine Entscheidung treffen musste. Wahrscheinlich war auch das kein Versehen.

Wenn Fachleute von Eon sagen, der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien müsse dringend gestoppt werden, weil wir nicht noch mehr Energie brauchen, die das Netz sowieso nicht verkraftet, so wenden wir uns gegen eine verfehlte Energiepolitik, die massive Auswirkungen auf die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft hat. Kurzarbeit und Stellenabbau begleiten schon heute Deutschland als ein europäisches Land, das dringend einen besseren Platz im wirtschaftlichen Ranking einnehmen sollte. Auch dabei spielt verfehlte Energiepolitik eine entscheidende Rolle. Im Ausland wird über die deutsche Energiepolitik nicht nur gelacht, sondern schon gespottet – doch wir machen so weiter.

In Baden-Württemberg sei die geforderte Präzision bei der Fragestellung eines Bürgerbegehrens so hoch, dass selbst bei Inanspruchnahme eines Fachanwaltes die Präzision zu unpräzise sei und das Burgerbegehren deshalb abgelehnt werden müsse, sagt die eine Seite. Dabei wollten wir uns nur gegen eine Überlastung der Bürger durch weitere Windkraftanlagen wenden.

Dass seit Jahren in Baden-Württemberg eine Staatsrätin im Range einer Ministerin den Abbau der direkten Demokratie vorantreibt, ist mir seit Jahren bekannt, dass man auch in Trochtelfingen die verbrieften Rechte der Bürger ad absurdum führt, haben wir bereits zur Genüge erlebt. Und so wurde der Bürgerwille erneut, von nur Wenigen begleitet, zu Grabe getragen.

Gerhard Hummel, BI Gegenwind,Steinhilben