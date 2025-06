»Ausbildung statt Abschiebung«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am vergangenen Donnerstag, 22. Mai, kam L. nicht zur Schule. Einen Tag später kam die Nachricht, dass sie und ihre Familie mitten in der Nacht abgeholt und nach Bulgarien abgeschoben wurden.

L. und ihre Familie kommen aus Syrien, lebten seit zwei Jahren in Reutlingen und hatten eines vor: sich hier ein neues Leben aufbauen und in Sicherheit leben! L. hätte im Sommer die Schule abgeschlossen und im September eine Ausbildung begonnen.

Diese Geschichte ist sicher kein Einzelfall und ist ein Vorgeschmack im Zeichen der angekündigten »Asylwende«. Wir wissen um die unmenschliche Behandlung in Bulgarien. Die Mehrheit der rücküberstellten Personen werden in Abschiebehaftzentren inhaftiert. Und die Bedingungen dort sind menschenunwürdig: Gewaltanwendung, unzureichende hygienische Bedingungen und kein oder nur kaum Zugang zu medizinischer Versorgung. Aus Bulgarien schrieb L. über angedrohte Gewalt in der Haft. Wie es mit der Familie weitergeht, wissen wir aktuell nicht. Wir werden dran bleiben, um Näheres zu erfahren.

Rüdiger Müller-Nübling, Seebrücke, Reutlingen