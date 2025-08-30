»Aus der Sicht einer Mutter«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kopfschüttelnd habe ich den Artikel über die Regularien bezüglich der Schwimmkurse in den Reutlinger Bädern gelesen. Mehrere Aspekte möchte ich hier mal aus Sicht einer Mutter ansprechen, welche den Verantwortlichen vielleicht nicht bewusst sind.

Zu einem Wassergewöhnungskurs gehört für mich selbstredend dazu, dass ich mit meinem Kind im Wasser bin und auch mit ihm dusche – erziehen und lehren durch Vorbildfunktion.

Die Kursdauer beträgt 30 Minuten. In der Zeit war ich noch kein einziges Mal auf der Toilette, da ich meinem Kind mental im wahrsten Sinne des Wortes zur Seite gestanden – im Wasser wohlgemerkt – bin. Welche Kriterien muss ein Kind erfüllen, um einen besonderen Hilfebedarf attestiert zu bekommen? Es ist doch realitätsfern, zu erwarten, dass ein vierjähriges Kind alleine duscht ...

Nie habe ich mich beschwert, dass ich den gleichen Eintritt bezahlen muss wie für eine Tageskarte im Freibad beispielsweise. So oder so finde ich 5 Euro (beziehungsweise 4,50 Euro bei einer 10er-Karte) pro Einlass angemessen. Nie habe ich mich beschwert, dass wir das Hallenbad unmittelbar nach dem Kurs verlassen müssen. Haben die Verantwortlichen auch mal überlegt, dass es wiederum Personen gibt, die gar nicht duschen? Sodass es sich unterm Strich wieder ausgleichen dürfte …

Kurzum: Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass ein Kind bis zum Schuleintritt schwimmen kann beziehungsweise sich zumindest sicher fühlt. Und toll, dass es in Reutlingen so viele Angebote gibt, Eltern viel Geld in die Hand nehmen und Zeit investieren.

Da sollte man die potenziellen Schwimmer und Nutzer der Reutlinger Bäder nicht durch so undurchdachte Regelungen vergrämen. Und dann macht wie so oft der Ton die Musik!

Jasmin Thomys, Reutlingen