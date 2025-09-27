»Augenmaß und Heimatliebe zeigen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Seit meinem Ausscheiden aus der aktiven Landes- und Kommunalpolitik habe ich mich stets mit Äußerungen zu anstehenden öffentlichen Themen zurückgehalten. Nun habe ich gehört, dass auf dem Käpfle zwei Windräder mit je 260 Höhenmetern und einer Nabenhöhe von 195 Metern errichtet werden sollen. Dass der Reutlinger Gemeinderat dies angeblich befürworten soll, ist mir völlig unverständlich. Würden diese Anlagen das Landschaftsbild unserer Heimatstadt und darüber hinaus unseres Landkreises doch völlig verändern, um nicht zu sagen brutal verunstalten.

Lassen wir ganz nüchtern die Zahlen sprechen. Das Käpfle hat eine Höhe von knapp 600 Metern, genau 594 Meter. Errichtet man nun zwei Windkraftanlagen mit je 260 Metern, ergibt das eine Gesamthöhe von knapp 860 Meter. Zum Vergleich: Der Roßberg ist 869 Meter hoch und bekanntlich von Weitem als höchster Berg der Reutlinger Alb einsehbar. Künftig würde dieser schöne Blickpunkt von zwei Windrädern verstellt. Und das zu welchem Preis? Für eine staatlich subventionierte Energiepolitik? Wer würde an diesem Projekt verdienen, wem würde es nutzen, cui bono?

Ich appelliere deshalb an alle politisch Verantwortlichen, gegenüber der Reutlinger Bürgerschaft und den Menschen in der Region Augenmaß und Heimatliebe zu zeigen. Ein nach Ablauf der Subventionen angenommener Rückbau dürfte nicht so ohne Weiteres finanzierbar sein.

Dieter Hillebrand, Reutlingen