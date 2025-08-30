»Aufsuchende Sozialarbeit wäre hilfreich«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Eindrücke des GEA-Teams bedürfen eines Kommentars: Auf Anfrage bei der Polizei gab’s die Auskunft, dass der Friedrich-List-Park nicht als krimineller Hotspot anzusehen sei. Fakt ist jedoch, dass von dort eine breite Palette von Straftatbeständen ausgeht, angefangen mit Drogenhandel und öffentlichem Konsum, regelmäßigen Ladendiebstählen im Bahnhofskiosk, Raubüberfall auf ein benachbartes Tabakgeschäft, Beleidigungen und Körperverletzungen, Nötigung und Prostitution.

Ich wohne in Bahnhofsnähe und radle mehrfach täglich durch den Park; Ratten huschen über den Weg und verschwinden im Gebüsch, ein junger Mann zieht auf der Mülleimerabdeckung eine Linie Koks hoch, sturzbetrunkene Männer taumeln auf der Wiese, zwei Frauen zanken lautstark, eine dritte hat zwei Kleinkinder dabei. Eine obdachlose, von Verelendung gezeichnete 42-Jährige sucht in Mülleimern Essensreste und trinkt Reste aus herumstehenden Flaschen. Meist sitzt sie apathisch auf einer Bank, redet wirres Zeug, bittet um Zigaretten, uriniert wie andere in die Buschkaden.

Nun wurden ja vom GEA Passanten und Passantinnen befragt, wie’s ihnen mit dem Park geht und welche Ideen zur »Aufhübschung« geeignet wären. »Bänke abschrauben« – das hat am Stuttgarter Marienplatz dazu geführt, dass sich die Szene lediglich örtlich verlagerte. In Reutlingen würde das bedeuten, dass die Pomologie verstärkt aufgesucht würde oder die Echaz-Brücke beim E-Center oder das Südtor des Friedhofs Unter den Linden.

»Gastronomie installieren« – im Umfeld des Bahnhofs gibt es eine Reihe von Gaststätten mit Außenbewirtschaftung. Die Park-Klientel würde sicher das billigere Dosenbier aus dem Kiosk bevorzugen. »Hellere Beleuchtung«? Sie könnte lichtscheue Menschen vertreiben, aber nicht die rund 40 Dauergäste des Parks, die ihre Sucht ganz offen auch bei strahlendem Sonnenschein leben. »Streetworker«? Diese sind immer wieder schon im Einsatz; ob erfolgreich oder nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen. »Platzverweise«? Sie setzen Einsicht und Einhaltung voraus; beides ist von den Delinquenten nicht zu erwarten. Bußgelder könnten sowieso nicht bezahlt werden, nach Paragraph 20 StGB, dem früheren Paragraph 51 aus dem Jahr 1871, ist oft von Schuldunfähigkeit auszugehen, was zur Einstellung von Strafverfahren führt.

Zusammenfassend: Ich halte sämtliche gemachten Vorschläge für wenig geeignet. Alkohol- und Drogensucht sind ein gesellschaftliches Problem, dem schon frühzeitig in der Familie Rechnung getragen werden sollte. Zahlreiche karitative Einrichtungen haben ihre festen Bürozeiten, sind für Hilfesuchende oft nicht niederschwellig aufsuchbar. Nützlich wie das »Medimobil«, bei dem Ruhestandsärzte wie Dr. Gugel vor Ort hilfreich tätig werden, wäre eine aufsuchende Sozialarbeit. Die Kirchen könnten sich wieder aktiv an die Hecken und Zäune begeben, anstatt am Rand des Parks für kostenloses Bibelstudium zu werben.

Schließlich handelt es sich bei der Rattenparkklientel nicht um eine lästige Subkultur, sondern um aus der Bahn geworfene Mitmenschen, an welchen Nächstenliebe praktiziert werden könnte.

Paul Rasch, Reutlingen